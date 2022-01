Kia ha sido galardonada con dos prestigiosos premios de diseño gracias a dos de sus últimos modelos: el crossover eléctrico Kia EV6 y la cuarta generación del monovolumen Kia Carnival, que han recibido la máxima puntuación en la categoría de ‘Transporte’ del certamen anual Good Design Awards.

Karim Habib, director del Centro de Diseño de Kia, comentó: «Conseguir estos premios Good Design supone un respaldo al enfoque que hemos adoptado con el estilo del Kia EV6 y el Kia Carnival, un tributo a los esfuerzos de colaboración de nuestro talentoso equipo de diseño internacional. Ha sido un año realmente decisivo para nosotros. Hemos lanzado nuestra nueva filosofía de diseño ‘Opuestos Unidos’, cuyo espíritu ya está transformando nuestros modelos, y estamos decididos a garantizar que Kia siga desafiando los límites del diseño automovilístico».

Good Design es uno de los certámenes de diseño más antiguos del mundo, organizado por el Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design y The European Centre for Architecture, Art Design and Urban Studies. Cada año, el jurado selecciona productos y líderes de la industria de más de 50 países que han marcado nuevos rumbos en «innovación, sostenibilidad, diseño superior y funcionalidad sin precedentes».