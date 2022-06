El nuevo spyder es un coche con un diseño elegante pero muy deportivo. Su carácter y personalidad son verdadera-mente llamativos por la pureza de sus formas y la refinada aerodinámica y destaca por su techo de cristal inteligente PDLC (Polymer-Dispersed Liquid Crystal) que se aclara u oscurece hasta volverse transparente u opaco en un instante.

En cuanto al habitáculo, aunque se ha dado prioridad a la funcionalidad de los componentes, este está hábilmente diseñado con fibra de carbono acabado en mate para darle una apariencia textil que acentúa su singularidad. El nuevo modelo incorpora una amplia gama de sistemas de seguridad activa. Además de los sensores de aparcamiento, la cámara de visión trasera y el control de ángulos muertos, incorpora freno de emergencia autónomo, reconocimiento de señales de tráfico y una nueva cámara de 360°.

El nuevo MC20 Cielo está equipado con un sistema opcional de audio Sonus Faber High Premium, que se ha optimizado para adaptarlo a las necesidades acústicas y de colocación exclusivas del habitáculo. Asimismo, cuenta con el último sistema multimedia Maserati Intelligent Assistant con dos pantallas (cuadro de instrumentos digital y pantalla central) que trabaja con el potente sistema operativo Android Automotive. El MC20 Cielo además, está permanentemente conectado gracias al nuevo programa Maserati Connect, que permite al conductor ver el estado del coche en cualquier momento y proporcionar asistencia en caso de emergencia o robo del vehículo. También incluye el servicio de streaming TIDAL HiFi, que ofrece la mejor calidad de sonido disponible aprovechando las ventajas del sistema Sonus Faber.

El selector de modos de conducción ahora es un dispositivo digital táctil que muestra el modo elegido por el conductor, la calibración de la suspensión y el indicador de ESC Off, todo ello en una pequeña pantalla. El MC20 Cielo ofrece cinco modos de conducción: WET, GT, SPORT, CORSA, ESC OFF. Cada uno de ellos se identifica mediante un color: WET es el verde, GT el azul, SPORT el rojo, CORSA el amarillo y ESC OFF el naranja.

El motor es el revolucionario Nettuno, que debutó en la versión coupé y es el resultado de una auténtica revolución tecnológica protegida por diversas patentes internacionales. Tiene una configuración en V a 90º, dos turbocompresores y 6 cilindros que proporcionan un volumen total de 3 litros, que le permite generar 630 CV a 7.500 rpm y 730 Nm de par a partir de 3.000 rpm.

La transmisión automática es un diseño de doble embrague en baño de aceite con 8 marchas, seis de ellas de adaptación de la potencia y las otras dos de sobremarcha para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre emisiones.

El sistema de suspensión del MC20 Cielo es del tipo cuadrilátero con amortiguadores activos de eje corto. Tanto en los ejes delanteros como traseros. Este tipo de suspensión garantiza las mejores prestaciones en términos de manejo y comodidad durante la marcha.

Como opción, es posible instalar un sistema que eleva el vehículo cuando se circula a baja velocidad para aumentar la distancia libre al suelo en caso de atravesar obstáculos como reductores de velocidad o pendientes muy pronunciadas. Inicialmente el nuevo MC20 Cielo también está disponible en una versión especial denominada PrimaSerie Launch Edition dotada de un equipamiento exclusivo.