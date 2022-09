El cuadriciclo de Citroën siempre ha destacado por sus amplias posibilidades de personalización y numerosos accesorios, con la posibilidad de que cada usuario pueda personalizarlo a su gusto. Ahora el modelo se presenta con una combinación de colores caqui y amarillo limón, que le confieren una personalidad más energizante y estimulante.



El jefe de diseño gráfico de Citroën comentó: «El equipo de Diseño de Citroën ha querido aportar un toque de frescura y vitalidad a esta nueva versión. La combinación de bloques de color amarillo limón y caqui, combinados con elementos técnicos inteligentes (como las flechas direccionales de zona de «apertura») le otorgan a My Ami Tonic un toque más lúdico, que lo convierte en un juguete para todas las edades». Con el lanzamiento de My Ami Tonic, las versiones My Ami Khaki y My Ami Vibe dejan de producirse. El My Ami Tonic se comercializará en España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Reino Unido, Grecia, Marruecos y Turquía. En nuestro mercado ya está disponible desde 8.990 euros para operaciones al contado, con impuestos incluidos.