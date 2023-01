El nuevo Audi Q8 e-tron se pondrá a la venta durante el primer trimestre del año que viene en dos versiones de carrocería, el clásico SUV y el Sportback, que combina la habitabilidad de un SUV con la elegante silueta de un coupé. Identificables a primera vista como modelos de propulsión totalmente eléctrica gracias al nuevo diseño de la carrocería tanto en el frontal como en la zaga, ambas versiones inauguran la nueva identidad corporativa de la marca, con un diseño bidimensional de los cuatro aros.

Para las diferentes carrocerías se podrá elegir entre tres variantes de propulsión con tracción total eléctrica. El Audi Q8 50 e-tron contará con un motor en el eje delantero y otro en el trasero que juntos generan una potencia de 339 CV en modo boost y un par máximo de 664 Nm. La autonomía WLTP es de hasta 486 km para el SUV y de hasta 501 km en el Sportback.



También con dos motores, la potencia en el Audi Q8 55 e-tron ofrecerá 408 CV con 664 Nm de par máximo. La autonomía WLTP en este caso será de hasta 575 km para el SUV, y de hasta 595 km para el Sportback. La velocidad máxima en el Q8 50 e-tron y el Q8 55 e-tron estará limitada a 200 km/h. Las versiones tope de gama serán el Audi SQ8 e-tron y el SQ8 Sportback e-tron, propulsadas ambas variantes por tres motores que ofrecerán una potencia conjunta de 503 CV y un par máximo de 973 Nm. La autonomía en los modelos S será de hasta 465 km para el SUV y de hasta 483 km en el Sportback. La velocidad máxima estará limitada en estas versiones a 210 km/h.



La batería del Q8 50 e-tron dispondrá de una capacidad de almacenamiento neta de 89 kWh, mientras que para el Q8 55 e-tron y el SQ8 e-tron la capacidad neta será de 106 kWh. En una estación de carga de alta potencia, el Audi Q8 50 e-tron podrá alcanzar una potencia máxima de carga de 150 kW y en los Q8 55 e-tron y SQ8 e-tron se verá aumentada hasta los 170 kW. Esto permitirá cargar la batería del 10 al 80 % de su capacidad en aproximadamente una media hora. En 10 minutos, utilizando carga rápida de alta potencia, el Q8 e-tron y el Q8 55 e-tron podrán recargar la energía necesaria para recorrer 123 km (104 km en el SQ8 e-tron). En condiciones ideales, utilizando corriente alterna y una potencia de carga de 11 kW, la batería del Audi Q8 50 e-tron estará cargada por completo en unas 9 horas y 15 minutos (o en unas 4 horas y 45 minutos con 22 kW); en los Audi Q8 e-tron con la batería de mayor capacidad, el tiempo necesario para una carga completa es de unas 11 horas y 30 minutos (22 kW: 6 horas).

Equipamiento

El Audi Q8 e-tron dispone de unos 40 sistemas de asistencia al conductor. Hasta cinco sensores de radar, cinco cámaras y doce sensores de ultrasonidos proporcionan información del entorno, que es analizada por la unidad central de control. Una novedad a lo largo de 2023 será la disponibilidad del Audi remote park assist plus. Así mismo, como parte del equipamiento opcional, estarán disponibles para el nuevo Q8 e-tron los faros Digital Matrix LED.



En el mercado español, el Audi Q8 e-tron equipará de serie el MMI Navegación plus con MMI touch response, cámara trasera, Audi virtual cockpit plus, Audi sound system, asientos delanteros eléctricos con memoria en el asiento del conductor, retrovisores eléctricos antideslumbrantes con memoria, suspensión neumática adaptativa, tapicería en cuero sintético, airbags laterales traseros y llantas de 19».



Entre los sistemas de seguridad el Q8 dispondrá de dispositivos como el Audi pre sense basic, Audi pre sense front y el aviso de salida involuntaria de carril con emergency assist, cable de modo 3 para carga pública de hasta 22kW y el sistema e-tron charging compact de hasta 11kW ambos en corriente alterna. Por su parte el S line añadirá la línea exterior S line, el paquete S line interior, suspensión neumática deportiva, Audi phone box light, salpicadero y elementos interiores inferiores en cuero sintético, volante deportivo de cuero multifunción y llantas de 19» de diseño Aero.

También será de serie el paquete de asistentes City, que incluye el sistema de aviso de cambio de carril, Audi pre sense 360°, aviso de tráfico cruzado trasero, aviso de tráfico lateral y asistente en cruces.



El lanzamiento al mercado de los nuevos Audi Q8 e-tron y Audi Q8 Sportback e-tron está previsto para finales de febrero de 2023 en los mercados europeos más importantes, mientras que a Estados Unidos llegará a finales de abril.