El SUV del fabricante germano que inició su etapa eléctrica en 2018 con el nombre de Audi e-tron se renueva estrenando nueva denominación, Q8 e-tron, introduciendo ligeros cambios estéticos, un equipamiento todavía más completo y avanzado tecnológicamente y, lo más importante, un notable incremento de la autonomía eléctrica, que puede llegar hasta los casi 600 km. Todo ello añadiendo además una mayor rapidez en la capacidad de carga, ya que puede hacerlo hasta 170 kW, lo que se traduce en un menor tiempo. Y comercializándose en dos carrocerías: una convencional y otra más deportiva denominada Sportback.



La firma alemana ha mantenido las líneas generales del modelo inicial, pero ha introducido algunos ligeros cambios estéticos que le han permitido mejorar ligeramente la aerodinámica. En la zona de la parrilla frontal recurre por primera vez a un dispositivo de autosellado, además de contar con un sistema de lamas eléctricas que cierran automáticamente la entrada de aire hacia el radiador, optimizando aún más el flujo de aire y evitando pérdidas no deseadas.

EQUIPAMIENTO

En cuanto a equipamiento, dos son las opciones a elegir. La edición Advanced es la de entrada y cuenta con una completa dotación de serie que incluye entre otros elementos MMI Navegación plus, cámara trasera, Audi virtual cockpit plus, asientos delanteros eléctricos, retrovisores eléctricos, suspensión neumática adaptativa, tapicería en cuero sintético, airbags laterales traseros y llantas de 19 pulgadas.

No falta tampoco el sistema operativo MMI touch response. Sus dos grandes pantallas de alta resolución, la superior con una diagonal de 25,6 centímetros (10,1 pulgadas) y la inferior con 21,8 centímetros (8,6 pulgadas), sustituyen a casi todos los interruptores y mandos convencionales.



La edición S line añade la línea exterior S line, el paquete S line interior, suspensión neumática deportiva, salpicadero y elementos interiores inferiores en cuero sintético, volante deportivo de cuero multifunción y llantas de 19 pulgadas de diseño Aero. También es de serie el paquete de asistentes City, que incluye el sistema de aviso de cambio de carril, Audi pre sense 360°, aviso de tráfico cruzado trasero, aviso de tráfico lateral y asistente en cruces. Además, no faltarán tres packs específicos en opición: Confort, Premium y Black para incrementar el nivel de confort y lujo de este SUV.

MOTORIZACIONES

Por lo que a la gama de motorizaciones respecta, Audi ofrece el Q8 50 e-tron como variante de entrada. Incorpora dos motores que transmiten su potencia a cada uno de los ejes, lo que le permite disfrutar de tracción total. Su potencia se ha incrementado desde los 313 a los 340 cv con un par de 664 Nm.



Un detalle destacado es que la marca de los anillos ha sustituido su antigua batería de 71 kWh por una nueva de 95kWh, lo que le ha permitido incrementar su autonomía en 154 km más, llegando hasta los 487 km. Acelera de 0 a 100 km/h en 6 segundos.



La segunda opción se mantiene sin cambios. Se trata del Q8 55 e-tron, que mantiene sus dos propulsores eléctricos, la tracción total y su potencia de 408 cv con un par de 664 Nm. Sin embargo, la introducción de una nueva batería de 114 kWh que sustituye a la anterior, también ha supuesto un incremento de la autonomía de algo más de 140 km para llegar hasta los 576 WTLP. En ambas versiones la velocidad máxima está limitada a 200 km/h, que no está nada mal para un eléctrico. Y este último solo necesita 5,6 segundos para pasar de 0 a 100 km/h.



Por último, como tope de gama queda el SQ8 e-tron, que llegará más adelante y que combina tres motores eléctricos (uno delante y dos detrás), lo que le permite desarrollar 503 cv con un par espectacular de 973 Nm. Su autonomía, gracias a la nueva batería de 114 kWh también se amplía hasta los 465 km.

En cuanto a capacidad de carga, ha pasado la más pequeña a 150 kW y la del Q55 y SQ8 a 170 kW. Ello supone que toda la gama puede recuperar del 10 al 80 % de carga en 28 y 31 minutos respectivamente, volviendo a disponer de energía suficiente para un amplio recorrido.