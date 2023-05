Esta serie especial del E-2008 limitada a 40 unidades ya está disponible en España a través de la web de Peugeot Store. El modelo incorpora el nuevo motor eléctrico de 156 CV de potencia que ofrece una autonomía WLTP de hasta 406 kilómetros. Además, cuenta con la última evolución del puesto de conducción Peugeot i-Cockpit , con una pantalla de 10» integrada en el salpicadero y dispone de la tecnología Visiopark 1, que incluye cámara de visión trasera HD de 180º asociada a sensores de aparcamiento delantero y trasero. También cuenta con el Pack Safety, en el que figuran avances como la frenada automática de emergencia diurna y nocturna con reconocimiento de peatones y ciclistas.

En materia de conectividad, esta edición limitada incluye la tecnología Peugeot i-Connect Advanced que engloba navegación conectada con información en tiempo real y reconocimiento vocal OK Peugeot, además de los sistemas de llamadas de emergencia y asistencia Peugeot Connect SOS y Assistance y Peugeot Teleservices.



En cuanto a los sistemas de carga, el E-2008 First Edition viene de serie con un cargador de 11 kW. Así mismo, la oferta de lanzamiento incluye el punto de carga EasyWallBox de 7,4 kW, el Pack de mantenimiento y extensión de garantía Complete Care de 60 meses o 75.000 Km, un descuento especial y un tipo de interés exclusivo al financiar a través de Peugeot Store.

El nuevo Peugeot e-2008 First Edition está a la venta desde 44.940 euros o 389,49 euros al mes en el concesionario isleño Stellantis & You Palma.