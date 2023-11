Carlos Moyá, embajador de Kia desde 2020, acaba de recibir el nuevo EV6 GT-Line RWD Long Range. Se trata de una unidad de 168 kW de potencia que ofrece un consumo combinado de tan solo 17,2 kWh/100 km. Dispone de unas baterías de alta capacidad (77,4 kWh), con las que es capaz alcanzar hasta 504 kilómetros de autonomía WLTP entre recargas.

Además, gracias a su sofisticada tecnología de 800V, puede cargar el 80 % de su batería en solo 18 minutos. «Ya había conducido el EV6, he montado en el que tiene Rafa Nadal en Mallorca y he hablado mucho con él sobre cómo se conduce, lo suave y silencioso que es, la autonomía que tiene... Estaba deseando que me dieran el mío. Es el coche ideal para mí, porque combina todos los aspectos prácticos que necesito de un coche, con un diseño, sostenibilidad y tecnología que me encantan», comentó el extenista en el acto de entrega.