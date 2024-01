El EV9 sigue sumando distinciones. Hace unos días, el jurado del North American Car of the Year eligió al atractivo SUV de la firma coreana como North American Utility Vehicle of de Year. De esta forma, Kia suma su tercer premio en los últimos 5 años como la mejor opción dentro de su categoría, la segunda para un vehículo eléctrico.

Siguiendo los pasos del Kia EV6, que ganó el prestigioso galardón en 2023, el nuevo Kia EV9 constituye el primer SUV eléctrico con tres filas vendido a gran escala en el mercado estadounidense. Un vehículo con 20 cm de altura libre al suelo, hasta 2.294 l de espacio de carga al plegar la segunda y la tercera fila y una capacidad de remolque de 2.268 kg. A finales de este año, se espera que el Kia EV9 sea ensamblado en los EEUU en la planta de Kia en West Point, Georgia.