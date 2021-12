Los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana son los mandatarios autonómicos que, a día de hoy, tienen previsto aplicarse una subida salarial para el año 2022, al igual que el incremento de sueldo que registrará el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y sus ministros. El Gobierno central decidió subir un 2% el salario de los funcionarios para el año que viene, un incremento que se ha aplicado también el propio jefe del Ejecutivo y sus ministros, aunque esta subida de sueldo fue rechazada en el Congreso y en el Senado para los parlamentarios.

En concreto, Pedro Sánchez percibirá 86.542,08 euros anuales (7.211,84 euros al mes), alrededor de 1.696 euros más que el ejercicio anterior, mientras que sus vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera cobrarán 81.341,16 al año, un sueldo mensual de 6.778,43 euros. En este contexto, diez presidentes autonómicos han decidido seguir la senda del Gobierno central y aplicarse una subida salarial, aunque el porcentaje de este incremento varía entre mandatarios autonómicos, ya que algunos sí que se atañen al 2%, mientras que otros registran una subida inferior a este dos por ciento para los funcionarios.

Muchos de los presidentes autonómicos que han decidido aplicarse esta subida salarial para 2022 alegan que este año 2021 lo han mantenido congelados, de modo que han previsto esta actualización de su sueldo. En concreto, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha confirmado la subida salarial del 2% para el año 2022, al igual que su homólogo en Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En el caso de Asturias, el proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno de Adrián Barbón contempla también una subida del 2% en las retribuciones de todo el personal del Principado. En Baleares, se aplicará en 2022 la subida salarial del 2 por ciento a todo el personal al servicio de la administración autonómica, por lo que el sueldo de la presidenta balear, Francina Armengol, para el año que viene será de 70.466,37 euros. También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, prevé aumentarse el sueldo un dos por ciento, después de que en los anteriores Presupuestos se congelara. Este año percibió un bruto anual de 74.857,92 euros, con lo que la cantidad quedaría para el próximo año en 76.355,08 euros.

El mismo camino seguirá el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que se congeló el sueldo para el año 2021. En 2022 se aplicará una subida del 2,12%. En el caso de Cantabria, el sueldo de su presidente, Miguel Ángel Revilla, será en 2022 de 64.606 euros, un 2% más que en 2021, que fue de 63.338,26 euros. En el caso de la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, su sueldo es 78.007,7 anuales, y si tienen previsto la actualización, una vez que en 2021 se congeló. En Navarra, el sueldo de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, para el próximo año será de 75.939 euros, según se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2022. Por su parte, según el portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, el sueldo bruto anual del presidente de Aragón, Javier Lambán, fue de 87.872,16 euros en 2021. Conforme el proyecto de Presupuestos, el salario bruto anual asciende a 88.019,52 en 2022, una subida de 147,36 euros.

Por contra, los sueldos de los presidentes de Andalucía, Canarias, Madrid y Murcia no experimentarán una subida en el año 2022 y se quedarán congelados. En el caso concreto de Andalucía, el rechazo del Parlamento al proyecto de Presupuestos para el año que viene ha provocado que el sueldo del presidente, Juanma Moreno, sea el que figura en las cuentas de 2021, de modo que seguirá cobrando 69.243,84 euros. En Canarias, fue el propio presidente, Ángel Víctor Torres, el que aseguró que los miembros de su Gobierno no se subirían el sueldo el año que viene, lo mismo que en Murcia, cuyo presidente, Fernando López Miras, descartó para los integrantes de su Ejecutivo la subida salarial prevista para los funcionarios. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid han confirmado que en las cuentas para 2022 aparecen congelados, como ocurre desde hace ya once años, tanto el sueldo de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como el de sus consejeros y otros altos cargos.

Por su parte, el Gobierno de Cataluña acordó hace unos meses rebajar el sueldo del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en un 15%, por lo que ha pasado a cobrar 130.250,60 euros anuales, aunque sigue siendo uno de los mandatarios autonómicos que más salario percibe, muy por encima incluso del jefe del Ejecutivo. En cualquier caso, varias Comunidades Autónomas se encuentran en plena redacción de sus presupuestos, lo que impide saber si finalmente aplicarán también la congelación o la subida de las retribuciones de los altos cargos de su Gobierno. Además, muchas de las administraciones están a la espera de la aprobación del proyecto de PGE.