Planas sobre la polémica de Garzón:"Si alguien habla de alimentación, lo normal es llamarme"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha tildado de «bastante desafortunadas» las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas y ha echado en falta que le llamara.«Soy el ministro de Alimentación, lo normal es que si alguien habla de alimentación me llame», ha afirmado Planas en declaraciones a Onda Cero. El ministro ha precisado que no hubo una comunicación previa en un tema que es de su competencia y que en los últimos días no ha hablado con Garzón tras la polémica desatada.



Después de que el ministro de Consumo criticase en una entrevista al diario británico The Guardian las macrogranjas por contaminar y exportar carne «de peor calidad», el titular de Agricultura ha lamentado este martes que se ponga en tela de juicio «la actividad de gente muy honrada» para quienes el Gobierno está trabajando, en alusión a los ganaderos. Ha destacado la calidad de los productos agroalimentarios españoles, cuyas exportaciones han sumado 58.200 millones de euros en los últimos doce meses, de los que el 21 % corresponden a productos cárnicos. También ha mostrado su preocupación por la confusión generada alrededor de la ganadería intensiva y la extensiva, cuando «no hay un conflicto, sino diversidad» de modelos, y por la identificación de la ganadería intensiva con las macrogranjas, que son de dimensiones «muy diferentes». En su opinión, la polémica obedece a la campaña electoral en Castilla y León, donde el PP ha tomado el asunto como bandera.



El ministro Planas ha mencionado las acciones llevadas a cabo por su departamento, como el incremento de las ayudas acopladas de la Política Agraria Común (PAC) para apoyar la ganadería extensiva o la reordenación del sector ganadero. Ha anunciado, además, que este martes saldrá a consulta pública el decreto para que los contratos lácteos con carácter plurianual puedan ser revisados cuando se incrementen los costes de producción. «Tenemos explotaciones agrícolas y ganaderas que funcionan de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente nacional y europea», ha apuntado el ministro, que ha afirmado que todas las carnes producidas en intensivo, son productos saludables y están por encima de los estándares nacionales y europeos.