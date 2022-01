La madre de la niña a la que un presentador impidió contestar en castellano en un concurso en catalán de TV3 ha denunciado este martes «el uso interesado» que se ha hecho de las imágenes en las que aparece su hija y se ha quejado de que «todo el mundo se permita opinar sin pensar en la niña». La madre ha asegurado a Rac1 que «ha habido gente que ha reconocido a la niña por la calle», circunstancia que ha violentado a su hija, que «ahora no quiere ir al colegio».



El incidente tuvo lugar en el programa «Atrapa'm si pots», cuando la niña preguntó si podía contestar en castellano a la pregunta ¿de qué material está hecha la pasta italiana más tradicional?, lo que el presentador rehusó. Tras la emisión del programa, varios políticos de Cs, PPC y Vox han criticado en las redes que TV3 no permita responder en castellano. El secretario del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Daniel Sirera, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que pedirá que este organismo estudie el caso, aunque fuentes del CAC han asegurado que de momento nadie ha presentado una queja o petición formal, por lo que todavía no ha actuado.



La madre ha explicado que el programa se grabó hace un año y que ni ella ni nadie de los presentes se quejaron de que la respuesta en castellano no fuera aceptada porque las bases del concurso indican que el programa es en catalán. En esta misma línea, el CAC ha apuntado que «la mayoría de los concursos de este tipo sólo aceptan respuestas en la lengua del programa», y ha puesto como ejemplo «Fish&Chips», que se emite en la misma cadena y sólo acepta respuestas en inglés.



«Lo que no podíamos esperarnos -ha añadido la madre- es que el programa se emitiera justo ahora, cuando se está debatiendo el tema de la lengua en las escuelas, y se convirtiera en viral». En su opinión, su hija, que tiene 14 años, tuvo «un simple lapsus, como podemos tener todos, y en ese momento no le salió la palabra en catalán». «Es muy triste -ha dicho- que todo el mundo piense en sus propios intereses y nadie tengan en cuenta a la niña».