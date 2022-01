El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido «que se haga justicia» ante los casos de explotación de menores tutelados pero ha diferenciado el caso de Madrid de los ocurridos en la Comunitat Valenciana y Baleares porque en estos últimos «no denunciaron y entorpecieron la investigación» mientras que el Gobierno de la Comunidad de Madrid «se ha presentado como acusación». «Hay diferencias entre la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Baleares.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en cuanto lo ha conocido se ha presentado como acusación y la captación de esas menores se hacía fuera de los centros de tutela, cuando no estaban tutelados», ha matizado Casado este viernes en una rueda de prensa en Las Navas del Marqués (Ávila). Por el contrario, según ha precisado, «en la Comunidad Valenciana eran los propios cuidadores de las niñas, entre ellos el marido de la vicepresidenta de la Generalitat los que abusaban de los menores» y además, ha denunciado que cuando se enteraron, «no solo no lo denunciaron sino que entorpecieron la investigación y llevaron a las niñas esposadas diciendo que estaban locas y era unas mentirosas». Casado ha recordado que el PP pidió ante Estrasburgo una misión internacional para investigar estos casos pero ha lamentado que «el Partido Socialista europeo lo había parado».

Según ha indicado, fue «el famoso pleno» en el que pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «no entorpezca la investigación» de menores. «No es que se me ocurriera, como dice (Nadia) Calviño, nombrar un tema tan horrible en un Pleno --horrible sobre todo para las niñas, las familias y para el Gobierno que lo oculta--, pero no es que a esta oposición le gusten estos temas, es que exigimos que se haga justicia», ha enfatizado. Casado también ha reprochado a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, que, más allá de haberse separado de su exmarido, condenado a 5 años de cárcel por este asunto, algo que al presidente del PP le parece «muy bien», «no favorece la investigación y no exige responsabilidades».

Además, ha denunciado que en Baleares «encima ascienden al director general que era responsable de asuntos de tutela». «Tenemos que denunciarlo porque es nuestra labor, y pido a Sánchez que, o pone orden en el gobierno valenciano y balear, o entonces les estará pareciendo bien que estos casos hayan pasado y no se investiguen y no tengan consecuencias políticas además de penales», ha zanjado.