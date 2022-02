Ayuso enviará a la Fiscalía la documentación del contrato de su hermano

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este lunes que enviará hoy mismo a la Fiscalía toda la documentación del contrato relacionado con su hermano, lo que ha abierto una guerra con el líder del PP, Pablo Casado, a quien ha vuelto a mandar un mensaje de que su sitio está en Madrid.

«Mi compromiso está y seguirá en Madrid», ha afirmado Díaz Ayuso en un primer acto institucional tras la crisis abierta en el PP, la inauguración de una biblioteca en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. La presidenta regional ha criticado que en este «cruel ataque político» se le ha negado la presunción de inocencia así como la maniobra de implicarla en «corrupción y malas prácticas».

Ayuso, tras criticar las acusaciones que han recibido ella y su familia, ha señalado que ahora debe defenderse en la Fiscalía, donde la han arrastrado «maliciosamente». Por ello, ha anunciado que hoy mismo y sin esperar a que lo soliciten van a enviar «toda la relación de documentos» que tienen con respecto al contrato relacionado con su hermano, sobre el que, ha asegurado, se han arrojado «insidias».

La presidenta ha sostenido que este contrato ya fue fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por la Intervención de la Comunidad de Madrid y es «perfectamente legal». Asimismo, ha hecho hincapié en que este contrato «trajo material cuando no lo había y cuando los mercados estaban completamente desabastecidos en la primera etapa de la primera ola en el Hospital de Emergencias, como en otros muchos sitios, cuando los sanitarios no tenían protección para trabajar y cuando no todas las empresas eran capaces de localizar material para traerlo».

Además, Ayuso ha puesto el foco en que ella tuvo conocimiento de dicho contrato «un año y medio más tarde» y ha asegurado que «nadie de su Consejo de Gobierno intervino en la adjudicación del mismo». «Una vez enviada toda la documentación a la Fiscalía, vamos a estar a su entera disposición por si fuera necesario algo más», ha dicho.