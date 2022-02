«Entiendo la política como el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros». Así se ha despedido el aún presidente del PP, Pablo Casaso, en la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados. Casado busca salir de la política con la mayor dignidad posible tras los errores que lleva cometiendo desde que saltase a la luz el supuesto caso de espionaje a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El aún presidente del Partido Popular se reunirá la tarde de este miércoles con los barones del partido y únicamente la navarra Ana Beltrán lo apoya. Casado ha querido mostrarse como un auténtico hombre de Estado y ha realizado un discurso de altura, dando a entender que por encima de todo está el bien común de los españoles.

Al líder de la oposición se le ha visto menos rotundo y contundente de lo habitual, su tono de voz era mucho más débil y ha leído el discurso, algo que no es nada habitual en él. Sin embargo, en esta ocasión lo tenía todo medido; su estado de ánimo no le aconsejaba dejar su despedida a la improvisación. Lo tenía todo tasado y le han sobrado sólo 37 segundos para no tener que dar la réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Casado, que ha recibido una ovación de la bancada de los populares, ha salido solo del hemiciclo; Pablo Montesinos, una de las pocas personas que le quedan ha salido corriendo tras él.

Cargos importantes del PP le aconsejaron que no acudiera al Congreso, pero Casado no quería repetir el error de Mariano Rajoy en la moción de censura, que se fue al bar mientras un bolso (el de Soraya Saenz de Santamaría) ocupaba su escaño.

Casado quiere despedirse con la cabeza alta, trata de enmendar los errores y dejar la política con dignidad. Este miércoles por la tarde le esperan los barones, a los que ya les he entregado su cabeza. Solo queda por ver si dimite esta misma tarde o, lo que parece más probable, espera al próximo martes en la junta directiva del PP para salir con el aplauso y reconocimiento de sus compañeros, esos a los que hoy se ha entregado.