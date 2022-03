El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado la petición de Vox de imputar al ex líder de Podemos Pablo Iglesias en el caso Dina por considerarle responsable de los daños que presentaba la tarjeta de móvil de su exasesora Dina Bousselham después de que le fuera sustraída. El magistrado desestima así en un auto, esta solicitud que hizo la acusación que ejerce Vox en un recurso en el que reclamaba la prórroga de esta investigación, que el juez dio por concluida el pasado mes de enero. Por otra parte, el juez también se ha opuesto a expulsar a Vox de la causa, tal y como plantearon el también exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y Dina Bousselham en sus alegaciones contra el recurso de la formación que lidera Santiago Abascal.

Según García Castellón, el «partido político recurrente actúa en ejercicio de la acción popular, ha cumplimentado los requisitos legales para actuar en dicha condición y no se aprecia que haya operado ningún tipo de fraude de ley». En cuanto a la petición de Vox de que declare Iglesias como investigado, el juez recuerda que el pasado 24 de enero recibió el último informe de la Policía Científica, que concluyó que no era posible determinar la producción de los daños en la tarjeta del teléfono de Bousselham, ni concretar su autoría. «Por ende, no se dan los presupuestos necesarios para atribuir tales hechos al Sr. Iglesias», reitera el magistrado, al señalar que para pedir su imputación la acusación solo se basa en sospechas y «no detalla qué elementos delictivos» se le atribuyen, «más allá de que estuvo en contacto con la tarjeta».

Añade además que tampoco «se justifica la necesidad de la prórroga de la investigación, ya que se basa en supuestos hipotéticos, en posibilidades y futuribles», «sin perjuicio de que se practiquen las declaraciones acordadas con anterioridad a la finalización del plazo legal de instrucción». Estas son la nueva toma de declaración como testigos el próximo miércoles a Dina Bousselhama, su pareja Ricardo Sa Ferreira -que fue quien envió a reparar la tarjeta a una empresa especializada-, y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, todos citados por orden de la Audiencia en aras a poner fin a la instrucción de esta pieza separada del caso Tándem, sobre el excomisario José Manuel Villarejo.