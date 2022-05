En un emblemático escenario, entre las torres de Serrans y el antiguo lecho del río a su paso por València, Més per Mallorca se incorpora este lunes a un bloque nacional progresista y verde, y a través de su colaboración con Compromís afianza su relación con otros agentes políticos estatales como Más País, la Chunta Aragonesista y Verdes Equo. El bautizado como Acuerdo del Túria entre dichas formaciones políticas es una realidad abierta a otras, como podría ser también la plataforma liderada por Yolanda Díaz.

Según sus impulsores los acuerdos suscritos en València no dejan al margen a nadie. Según ha afirmado la líder de Compromís y vicepresidenta del Consell y consellera de Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, «obviamente no» excluye a la futura plataforma de la vicepresidenta del Gobierno puesto que «se pueden sumar tantos como quieran». «Es infinito, puedes sumar dos más dos que hacen cuatro, y otros dos y hacen seis, y así hasta que lleguemos a una suma máxima», ha señalado en declaraciones previas al esperado acto de este lunes.

Las sinergias son evidentes, y emanan de un mismo paraguas común como es el Partido Verde Europeo. No hay que olvidar que Oltra fue una de las mujeres políticas, junto a Ada Colau, presentes en los primeros actos públicos de escucha a la ciudadanía impulsados por Yolanda Díaz. No sería de extrañar, en este sentido, un eventual acercamiento entre la ministra de Trabajo y Errejón, con Més per Mallorca de por medio.

Recientemente los ecosoberanistas protagonizaron otra alianza más: la que los acerca a otras formaciones locales y de izquierda alternativa oriundas del resto de Islas. El problema para Díaz probablemente se asome desde su paulatino alejamiento de las posiciones de Unidas Podemos, recordemos la coalición que la llevó a su asiento en el Consejo de Ministros.

No obstante, en base a lo que deparen las urnas de las próximas elecciones andaluzas probablemente tanto Díaz como Unidas Podemos tengan más y mejores motivos para confluir con otras siglas semejantes a los próximos comicios autonómicos y locales, que se precipitarán en cascada, si nada lo evita, en la primavera de 2023, al estilo del amplio bloque de izquierdas en Francia para las próximas elecciones legislativas.

Oltra recordaba en este sentido que Compromís «siempre ha sido un lugar de encuentro y continuaremos siendo un lugar de suma»; tal vez el pegamento indispensable, junto a Més, para unir lo que se quebró hace algunos años en la izquierda más a la izquierda del PSOE.