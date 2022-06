El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado, en relación con la crisis entre España y Argelia, que los españoles van a pagar «los efectos de la mala política exterior de Pedro Sánchez» y que la misma pone en riesgo miles de millones en exportaciones. «Un presidente como Juanma Moreno no solo no insulta, sino que no le dice a la oposición que estorba», ha resaltado Feijóo, tras subrayar que no ha venido a Córdoba a insultar a Pedro Sánchez, al igual que tampoco lo ha hecho «a decir 'sí, señor'», lo que, a su juicio, «es la mejor manera de servir a mi país».

Feijóo, que está en Córdoba con motivo de las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo domingo, ha asegurado, tras repasar los datos económicos nacionales negativos y criticar el «volantazo a la política exterior de España», que «decir la verdad no debe estorbar a nadie», que es lo que «se merecen los españoles» por ser los que van a pagar «los efectos de la mala política exterior de Pedro Sánchez». El líder del PP ha pronunciado estas palabras después de que el pasado jueves, Argelia anunciara que rompía el Tratado de Amistad bilateral y el viernes la Unión Europea respaldara la posición española. También el viernes, la misión diplomática de Argelia ante la UE lamentó la «precipitación» con la que reaccionó la Comisión Europea después que suspendiese el Tratado de Amistad con España y aseguró que su país respetará los acuerdos de suministro de gas.