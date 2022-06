El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra se ha mostrado crítico con el Gobierno por generar inestabilidad con la relación entre los dos socios y ha asegurado que Yolanda Díaz es un «bluf». En una entrevista en Onda Cero, el exdirigente ha asegurado que la gente tiene la sensación de «un Gobierno contra su propio Gobierno». «Hablo de una estabilidad más intangible, tenemos una Cumbre de la OTAN y tenemos manifestaciones del Gobierno contra su propio Gobierno. De esa estabilidad no tenemos nada», ha asegurado. Guerra también ha cuestionado el liderazgo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Así, ha mencionado que se quedó «de piedra» tras visualizar un vídeo en el que la dirigente de Unidas Podemos habla de «la patria y la matria». «¿Y esta persona quiere liderar algo en España. No, esta persona es un bluf?», ha apuntado.

La decisión del Sáhara Sobre la gestión del Gobierno, ha entrado a valorar el cambio de postura respecto al Sáhara Occidental y las consecuencias en las relaciones con Argelia. «Me ha afectado personalmente bastante», ha señalado, al tiempo que ha recordado el esfuerzo que dedicó para «rehacer pactos sobre el gas con Argelia». «Esta nueva posición nos plantea unos problemas graves con Argelia que no solo se ve con el tema del gas», ha apostillado, a la par que ha hecho alusión al último salto a la valle de Melilla que ha relacionado con que Argelia «ha quitado el pie del acelerador en el control de fronteras y están pasando muchos a Marruecos». Asimismo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber consultado la decisión con el Parlamento y haberlo hecho mediante «una carta personal dirigida al rey marroquí». «El asunto del Sáhara es complicado. El giro es un error grave porque los cambios en política exterior tienen que tener un consenso muy amplio y se ha hecho de una forma personal», ha zanjado este asunto. FEIJÓO Sobre el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el ex vicepresidente del Gobierno ha elogiado su «experiencia de gobierno» y «comportamiento exterior más educado que otros», aunque ha sugerido que tiene que ser «más prudente y pensar algo más lo que dice». Con todo, ha señalado que el dirigente gallego transmite «más estabilidad» de la que transmitían otros líderes del PP, pero ha subrayado que la gestión de la presidencia del Gobierno no es la de una comunidad autónoma.