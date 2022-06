La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha impedido contestar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, hasta en cinco ocasiones durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, al ser preguntada directamente sobre la tragedia ocurrida el pasado viernes en Melilla, cuando fallecieron al menos 23 migrantes que intentaban saltar la valla, según las autoridades marroquíes. «Le contestaré yo a todas las preguntas», ha indicado Rodríguez este lunes en varias ocasiones, ante las preguntas de los periodistas, a pesar de que cinco de ellos han preguntado directamente sobre el asunto a la ministra de Igualdad.

La primera pregunta llegaba en el primer turno, cuando un periodista se ha dirigido a Montero para conocer si tras ver las imágenes de lo sucedido en Melilla el pasado viernes, compartía el agradecimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la gendarmería marroquí. «Si le parece a la ministra de Igualdad responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla», ha indicado Rodríguez. La segunda pregunta llegaba unos minutos después, cuando otro periodista ha preguntado a Montero si considera necesario que haya una investigación sobre lo ocurrido en Melilla. «Le contestaré yo a todas las preguntas», ha insistido la portavoz del Ejecutivo.

En una tercera ocasión, otro periodista ha preguntado a la ministra de Igualdad si en la reunión del Consejo, los ministros de Unidas Podemos han pedido explicaciones sobre lo ocurrido en la frontera de Melilla. Rodríguez ha vuelto a responder a la pregunta sin dejar contestar a Montero. Posteriormente, un cuarto periodista ha planteado a Montero si al no contestar a las preguntas sobre Melilla daba por válida la opinión de la ministra portavoz, a lo que Rodríguez ha vuelto a responder que ya se habían pronunciado sobre el tema y que no tenían «nada que añadir». Finalmente, en un quinto turno de preguntas, la ministra de Igualdad ha recibido una pregunta sobre la ley trans y también se le ha preguntado por su opinión sobre lo sucedido en Melilla. Montero ha contestado respecto al primer tema pero ha evitado responder a la segunda pregunta.

La ministra de Igualdad ha esperado a que terminara la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para justificar lo ocurrido durante la comparecencia ante los medios, argumentando que se trata de una decisión para respetar el ámbito de comunicación del Gobierno. No obstante, preguntada por si le ha resultado especialmente difícil no pronunciarse, ha respondido que sí. También ha señalado que fuera de esa sala puede hablar con claridad sobre este asunto y ha remarcado que la posición de su espacio político está clara. Finalmente, ha asegurado que los morados no han tenido que esperar hasta este lunes para trasladar al PSOE su posición sobre este tema y que son conscientes de la gravedad del asunto. AL GOBIERNO LE «CONMUEVE» LO SUCEDIDO Sobre la opinión del Gobierno ante la tragedia en la frontera sur, Isabel Rodríguez ha asegurado que al Gobierno le «conmueve» lo acontecido en la valla de Melilla. «Esas imágenes nos conmueven a todos, habríamos dejado de ser humanos si ante imágenes de esas características no se nos encogiera el corazón y el alma, claro que son imágenes que nos conmueven y nos duelen. El Gobierno lamenta estas pérdidas de vidas humanas. Lo lamentamos profundamente», ha asegurado la ministra portavoz. Al mismo tiempo, y tras expresar sus condolencias a las víctimas y sus familias, Rodríguez también ha precisado que el Gobierno vela por la «integridad» del país y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y ha reconocido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, agradeciendo la «colaboración» de las autoridades marroquíes. Además, ha precisado que el problema son «las mafias que trafican con seres humanos y que provocan situaciones trágicas» como la ocurrida hace unos días en Melilla por lo que ha dicho que «para evitar estas tragedias lo que hay que hacer es combatirlas» desde «los Estados y desde las alianzas». También ha reiterado el «compromiso» del Gobierno con las políticas de inclusión de las personas migrantes y ha defendido su respuesta ante «crisis humanitarias dramáticas» sucedidas en los últimos tiempos. Asimismo, ha recordado que lo que ocurre en la frontera de España también tiene que ver con las fronteras de la Unión Europea y, en este sentido, ha puntualizado que, en este marco, España trabaja con Marruecos y otros países del norte de África «para hacer frente a ese flujo de personas que se mueven de forma irregular, fundamentalmente para evitar la trata de seres humanos». «Estamos ante una situación extraordinaria, extrema, y hay que dar respuesta a un desafío global», ha zanjado Rodríguez.