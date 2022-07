Por su parte el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que hoy «no es el día para buscar las discrepancias» y, tras reclamar «generosidad y altura de miras», ha señalado que el acto debe ser «una vacuna para que la violencia no tenga ningún espacio más» en las vidas de los ciudadanos. El líder jeltzale ha afirmado que no es la ocasión «para buscar lo que separa», sino que cree que hay que «echar una mirada» a lo que sucedió hace 25 años y conseguir que «no vuelva a suceder más».

«Que este acto sea una vacuna para que la violencia no tenga ningún espacio más en nuestras vidas y poco más va a salir de mi boca. Yo he venido a un acto unitario» ha indicado Ortuzar que no ha querido «entrar» a pronunciarse en relación al Espíritu de Ermua. «Lo que nos unió entonces y lo que nos debe unir ahora, desde luego no separarnos yo no he venido a separar», ha añadido.