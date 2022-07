Las primeras estimaciones realizadas en base a las imágenes vía satélite del incendio forestal declarado en Losacio (Zamora), que ya ha causado dos víctimas mortales, apuntan a que se pueden haber quemado ya unas 27.000 hectáreas de terreno, algo más de la superficie del término municipal de Palma. Esa cifra la ha ofrecido este martes la web especializada en gestión forestal y contabilización de superficie arrasada por los incendios en España, forestry.es, que dirige el experto, profesor asociado de la Universidad de León y docente del centro de FP de Almázcara (León) incluido en la Copernicus Academy, Celso Coco. El dato de superficie, obtenido a partir de los puntos calientes que se observan a través del sistema satelital Copernicus, lo convertiría en uno de los más graves de España y sobrepasaría el nivel del que se declaró en la Sierra de la Culebra de Zamora a mediados de junio.

La provincia de Zamora está siendo especialmente damnificada por el fuego este verano, y hay que tener en cuenta, además de la superficie en bruto calcinada por las llamas, que algunos parajes como los de la Sierra de la Culebra eran de un gran valor ecológico antes de que las llamas camparan a sus anchas. Este martes, Renfe ha reabierto los servicios ferroviarios que comunican Madrid con Galicia por la línea del AVE, aunque el trayecto entre Zamora y la estación de Alta Velocidad de Otero de Sanabria se realiza en transporte alternativo por carretera por el incendio forestal que aun se mantiene activo en tierras zamoranas. Ese fuego ha hecho que el trazado ferroviario entre ambas Comunidades, a través de Zamora y Segovia, permaneciese suspendido desde el lunes por la mañana, han informado fuentes de Renfe y de la Guardia Civil. Sería cuestión de horas que se reanuden los servicios del tren regional que comunica Valladolid y Puebla de Sanabria (Zamora).

Mapa de incendios activos en España. La superficie de más de 20.000 Ha. del incendio en Sierra Culebra (Zamora) a vista de satélite es terrorífica. pic.twitter.com/91b4KXf7tz — Leolo Camaleone (@Incontrolovely) June 18, 2022

Este mapa muestra la enorme extensión del incendio en la Sierra de la Culebra (Zamora), en el que han ardido cerca de 30.000 hectáreas https://t.co/FlODq7V5K7 — Europa Press (@europapress) June 22, 2022

En las últimas horas los incendios en el interior de la Península y la ola de calor han marcado la actualidad informativa. Han llamado la atención las escenas de los equipos de extinción en la dura lucha contra el fuego, que han motivado al chef asturiano José Andrés a movilizar su ONG World Central Kitchen para contribuir a hacer menos pesada la carga de la extinción del incendio de Losacio. Este pasado lunes nos impactaron las imágenes del tren entre Madrid y Ferrol detenido en la vía a pocos metros de las llamas. También la escena en la que un agricultor que trabajaba haciendo un cortafuegos corría entre un campo en llamas para salvar su vida.

Pero el de Zamora no es el único frente al que deben atender los servicios de emergencias y el fuego declarado durante esta segunda ola de calor del verano ha calcinado casi 60.000 hectáreas de superficie en seis comunidades autónomas donde permanecen aún declarados varios incendios. Por el momento, la comunidad autónoma mas afectada sigue siendo Castilla y León, donde se registran incendios en las provincias de Zamora, Salamanca, León y Ávila. En esta última provincia las últimas estimaciones realizadas apuntan a que la superficie afectada podría superar las 3.500 hectáreas.

En Cataluña, el incendio que desde el pasado domingo afecta a la comarca barcelonesa del Bages ha calcinado 1.743 hectáreas de las 6.000 potenciales y hay unas 50 inmuebles afectados, total o parcialmente. A su vez, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado este martes de que los incendios forestales en Galicia, que atacan con especial virulencia la zona de A Pobra do Brollón y Folgoso do Courel (Lugo), y Valdeorras (Ourense), han obligado a realizar desalojos en 50 núcleos de población, siendo unos 1.100 los vecinos evacuados. Además, hay 85 inmuebles afectados, aunque la mayoría no eran viviendas.

Asimismo, hasta 15 dotaciones terrestres de Bomberos y Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid están colaborando con Castilla y León para conseguir el control y la extinción del incendio forestal de Cebreros. Los bomberos están colaborando en la labor de defensa del municipio de Hoyo de Pinares, que ha sido evacuado por orden de la Junta de Castilla y León. La evolución durante la noche del incendio ha sido positiva y se espera que no llegue los municipios madrileños. La buena noticia llega de la Sierra de Mijas (Málaga). Casi dos días después de su estabilización, la dirección de extinción del Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado el pasado viernes a mediodía en el paraje el Higuerón de Mijas y que se extendió a los términos municipales malagueños de Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande.