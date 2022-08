Personalidades del mundo de la política y las artes, así como distintos partidos políticos e instituciones, han rendido este jueves tributo al poeta y dramaturgo Federico García Lorca con motivo del 86 aniversario de su muerte, asesinado al inicio de la Guerra Civil española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido en redes un vídeo del Ministerio de la Presidencia en el que voces de niños recitan el poema Balada de la placeta, al que ha acompañado el mensaje: «Quisieron silenciar al poeta, borrarlo de la historia y lo convirtieron en un símbolo de la libertad; un escritor eterno que sigue presente con sus versos y obras, con su mirada única y sensible de la vida».

Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha indicado, junto a su vídeo, que «86 años después, Federico vive en las voces de millones de personas que siguen disfrutando de su obra. Porque no hay odio que pueda impedir que sus palabras vuelen libres». Otros cargos del Gobierno han querido también recordar al poeta en estas fechas: entre ellos destaca la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien ha compartido unos versos de Lorca junto con un mensaje en el que declara: «Nunca se apagará la voz de Lorca, porque la atraviesan la belleza y la justicia».

La madrugada del 18 de agosto de 1936 asesinaron a Federico García Lorca. Quisieron silenciar al poeta, borrarlo de la historia y lo convirtieron en un símbolo de la libertad; un escritor eterno que sigue presente con sus versos y obras, con su mirada única y sensible de la vida.

"Pero sigue durmiendo, vida mía.

¡Oye mi sangre rota en los violines!

"Pero sigue durmiendo, vida mía.

¡Oye mi sangre rota en los violines!

¡Mira que nos acechan todavía!" Hoy fue fusilado Federico García Lorca. No te olvidamos 🏳️‍🌈. Y recordamos: derechos LGBTI = derechos humanos:

A ella se suman la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha recordado que el poeta «fue asesinado por los golpistas. Por maricón y rojo», un homenaje al que se han sumado la ministra de Educación, Pilar Alegría, o la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha definido al granadino como «un genio que el fascismo arrebató a nuestro país demasiado pronto». Por parte de distintas formaciones políticas han sobresalido tuits como los de Gabriel Rufián, quien ha subrayado que Lorca «sigue en una cuneta y Queipo de Llano en una basílica», en alusión a la sepultura del general franquista que dio la orden de su muerte.

A nivel autonómico, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recordado al escritor como «uno de los grandes talentos de la historia de Andalucía», y la cuenta andaluza del PSOE ha hecho alusión a uno de los versos más afamados del autor: «En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida».

No han faltado homenajes desde organizaciones como Amnistía Internacional, que ha querido aprovechar la ocasión para reivindicar la figura de Lorca dentro de la iconografía LGTB y enfatizar la importancia de los derechos el colectivo. Asimismo, personalidades del mundo de la cultura han participado también de este homenaje en redes: de entre ellos, sobresale el escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien ha recordado los versos: «Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto». Otros también le han recordado, como el actor Víctor Clavijo, quien ha recuperado dos vídeos de 2020 en los que recitaba las elegías que Miguel Hernández y Antonio Machado dedicaban a Lorca tras su muerte.