La circulación de los todos trenes de Rodalies y Larga Distancia en vía convencional en Catalunya se ha interrumpido este viernes des de primera hora de la mañana por una avería en el sistema de telecomunicaciones de Adif. Esta situación se ha alargado hasta las 8 horas, cuando han conseguido arreglar el problema.

Ante esto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que se llevará a cabo una investigación interna para conocer las causas de la avería en el sistema. En una entrevista en Rac1, ha pedido disculpas a los usuarios de Renfe por esta «grave incidencia», causada por un error en la actualización de un programa informático durante la madrugada de este viernes en el centro de control de Adif.

La ministra ha hecho estas declaraciones después de que el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puigneró, haya criticado el funcionamiento de Rodalies y pedido su traspaso. En este sentido, Sánchez ha sostenido que esta avería «no tiene nada que ver» con Renfe -el operador-, puesto que se ha producido en la infraestructura de Adif. En otra entrevista en Catalunya Ràdio, Raquel Sánchez ha pedido a Puigneró «seriedad» y, sobre la petición de traspaso, ha recordado que están pendientes de cerrar el contrato programa entre la Generalitat y Renfe sobre el servicio.

«No hemos dejado de trabajar nunca. Lo que no se puede hacer es no trabajar en las mesas establecidas para avanzar en esta materia y, cuando hay una incidencia, situar la responsabilidad a quien no le corresponde», ha criticado.