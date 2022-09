El rey Felipe VI coincidirá con su padre, Juan Carlos I, el próximo domingo en Londres en la recepción que el rey Carlos III ofrecerá en el Palacio de Buckingham a los asistentes al funeral por Isabel II que tendrá lugar al día siguiente, el lunes 19, en la abadía de Westminster. El rey emérito viajará a la capital británica desde Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos donde reside desde hace dos años, mientras los reyes Felipe y Letizia, así como la reina Sofía, lo harán desde Madrid, en un vuelo de la Fuerza Aérea Española y acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Fuentes de Zarzuela han explicado que por ahora no disponen de los horarios exactos de la presencia de los miembros de la familia real en Londres con motivo de la exequias por Isabel II, así como tampoco de la ubicación exacta que tendrán en la ceremonia, de modo que por ahora no es posible saber si el rey y sus padres estarán juntos. «La Casa de Su Majestad el Rey no dispone en estos momentos de detalles sobre la distribución y ubicación de autoridades durante el funeral de Estado», han apuntado estas fuentes. Por ello se desconoce si el acontecimiento propiciará las primeras imágenes públicas de Felipe VI con su padre desde que decidió fijar su residencia en Abu Dabi.

Sí estuvieron juntos el pasado mes de mayo, en el Palacio de la Zarzuela, después de que Juan Carlos I participara en unas regatas de San Xenxo (Pontevedra), pero no se facilitaron imágenes ni información sobre este encuentro privado. Lo que sí es seguro es que don Felipe y doña Letizia, en una hora que todavía está «por determinar», acudirán el próximo domingo a la capilla ardiente de la soberana británica instalada en el Palacio de Westminster.

Después, a partir de las seis de la tarde, hora londinense, tanto los reyes como Juan Carlos I y la reina Sofía asistirán a la recepción ofrecida por Carlos III a los asistentes al funeral, entre ellos representantes de las casas reales de todo el mundo. Al día siguiente los cuatro volverán a coincidir en el funeral de Estado por Isabel II que tendrá lugar por la mañana en la abadía de Westminster. La Casa del Rey precisa en la agenda semanal de actividades de la familia real que la presencia de Juan Carlos I lo será «atendiendo a las invitaciones recibidas en su condición de exjefe de Estado».

Por otro lado, Zarzuela ha reiterado este viernes, ante la expectación que ha despertado la asistencia del rey emérito en la ceremonia y la posibilidad de que se ubique junto a su hijo, que «todos los aspectos organizativos y protocolarios corresponden exclusivamente a las autoridades británicas». También ha informado de que Felipe VI, la reina Letizia y doña Sofía viajarán juntos el domingo a Londres y que, mientras los reyes se alojarán en la residencia del embajador de España, los reyes eméritos lo harán en un hotel.

No especifican las fuentes de Casal Real cuál será ese establecimiento, pero sí indican que la reina Sofía se alojará en ese lugar «atendiendo a razones de carácter logístico y organizativo». Finalizado el funeral, don Felipe regresará a Madrid junto a su madre, mientras que la reina Letizia tomará directamente un avión a Nueva York para iniciar las actividades que tiene previstas en esta ciudad a partir del martes 20. Se trata de reuniones con expertos de UNICEF en salud mental y con líderes juveniles implicados en este ámbito, así como su participación en el evento de UNICEF y la OMS organizado con motivo de la Asamblea General de la ONU que se celebra el martes, además de un encuentro con el director general de la FAO, Qu Dongyu. El miércoles doña Letizia participará en Nueva York en un encuentro con investigadores españoles del cáncer y asistirá al acto central del Día Mundial de la Investigación en cáncer.