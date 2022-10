Feijóo quiere gobernar en solitario

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que mantuvo una reunión «muy cordial» con el presidente de Vox, Santiago Abascal, como las que está manteniendo con otros responsables políticos, y ha subrayado que su objetivo en las elecciones generales es gobernar de «una forma sólida», sin depender de minorías como le ocurre ahora al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según ha destacado, él ha venido de Galicia para gobernar España «de otra forma» y «en solitario». En una entrevista en Cuatro, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha confirmado que en las próximas semanas seguirá reuniéndose con más partidos, como el PNV, porque «hablar y reunirse con formaciones distintas» es «lo normal en la España reflexiva y dialogante». «Me parece muy sorprendente que ahora sea noticia que un líder político se reúne con el líder de otra formación política. Esto es lo normal, poder hablar, contrastar y poder establecer cuáles son tus propuestas para la mejoría de nuestro país», ha manifestado, al ser preguntado por esa reunión que mantuvo con Abascal hace dos semanas.

PRIMERA REUNIÓN CON ABASCAL

Feijóo, que ha revelado que «nunca» había hablado con el presidente de Vox, ha explicado que mantuvieron una reunión «muy cordial» en la que hablaron sobre «España», igual que, según ha dicho, hizo con los líderes de Coalición Canaria y de UPN, Fernando Clavijo y Javier Esparza, antes del verano, y hará «en las próximas fechas con el PNV u otra formación política». Al ser preguntado si se vería presidiendo un Gobierno con Vox, el jefe de la oposición ha recordado que en Galicia él logro que esa formación no entrase en el Parlamento gallego ni en ningún ayuntamiento, por lo que su objetivo es «poder gobernar mayoritariamente de una forma sólida». «Creo que necesitamos en España un Gobierno sólido que no dependa de minorías porque el Gobierno actual depende de los independentistas y de Bildu, y hemos visto que eso no es bueno para la gobernabilidad de España», ha enfatizado.

SÁNCHEZ GOBIERNA CON LOS INDEPENDENTISTAS

Coincidiendo con el quinto aniversario del 1 de octubre, ha recalcado que precisamente este fin de semana han recordado «el golpe a la Constitución y al Estatuto del independentismo catalán» y ha resaltado que el Ejecutivo de Sánchez está «gobernando España en este momento con esos independentistas». En este sentido, Feijóo ha subrayado que es «muy sorprendente» que «contra los que quieren debilitar al Estado y se pronunciaron claramente con una declaración de independencia, hoy sean los socios el Gobierno». El presidente del PP ha señalado que cuando se convoquen las elecciones dirá a los españoles que hay dos posibilidades: que siga un Gobierno de Sánchez con Podemos y los independentistas; o que haya un cambio de Gobierno con el Partido Popular. «Ahí los españoles decidirán qué quieren hacer», ha proclamado, para añadir que él ha venido desde Galicia para «intentar gobernar España de otra forma y para intentar gobernar en solitario».

VUELVE A DENUNCIAR SU FALTA DE COMUNICACIÓN CON SÁNCHEZ

Una vez más, ha denunciado que no habla con Pedro Sánchez y ha dicho que se debe «probablemente» a que el presidente del Gobierno «no quiere hablar» con su partido. De hecho, ha indicado que no se han reunido desde el 7 de abril en Moncloa, «salvo cuando se saludan en actos institucionales» en los que coinciden. A su entender, el jefe del Ejecutivo se ha fijado como objetivo «seguir gobernando con Podemos y con el independentismo vasco y catalán» y en «esa ecuación no entra el PP». «¿Por qué no habla el presidente con el principal partido de la oposición? Opción una, porque no quiere; opción dos, porque sus socios no le dejan; opción tres, por un mix de las dos, porque no quiere y además los socios no lo verían bien», ha finalizado.