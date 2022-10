La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recomienda no dormir ni con el aire acondicionado ni con la calefacción encendida, no solo para ahorrar energía sino también por una cuestión de salud. Así lo ha afirmado durante una entrevista en RTVE. Al ser preguntada sobre qué medidas individuales adopta ella en su casa para ahorra energía.

La ministra ha respondido que está «poquísimo» en su casa y que las medidas más efectivas que aplica son en el ámbito laboral, cumpliendo con todas las recomendaciones de temperatura o con no iluminar las fachadas de los edificios que dependen del Ministerio. En cuanto a las que adopta en su domicilio, ha explicado que como casi llega justo a dormir y dado que es médico de profesión, no usa ni refrigeración, ni calefacción para descansar por la noche porque perjudica también en términos de salud. «Abro la ventana o me pongo un edredón mas fuerte», dependiendo de la época del año, ha remachado.