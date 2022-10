La princesa Leonor cumple este lunes 17 años, que va a celebrar en familia con los reyes y la infanta Sofía al estar de vacaciones de sus estudios de segundo de bachillerato en el internado de Gales (Reino Unido) y no tener ninguna actividad oficial. La heredera al trono se sitúa en puertas de la mayoría de edad, que representará un punto de inflexión en su trayectoria institucional, puesto que cuando cumpla 18 años deberá jurar la Constitución ante las Cortes Generales y abrir una nueva fase en su formación académica.

Sus 17 cumpleaños llegan después de que sufriera una gastroenteritis tras la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, celebrada el pasado viernes en Oviedo, que se agravó durante su visita al pueblo ejemplar de Asturias, Cadavedo, al día siguiente. Lo mismo le ocurrió a la infanta Sofía, que ni siquiera viajó al pueblo. «Todos hemos tenido alguna gastroenteritis alguna vez, no pasa nada», quitó hierro la reina Letizia cuando intervino para excusar que la princesa no prosiguiera con la visita. Leonor de Borbón va a poder festejar su aniversario con los reyes y su hermana, previsiblemente, en el Palacio de la Zarzuela, puesto que ninguno tiene agenda de trabajo y está de vacaciones.

Hasta el 7 de noviembre, la princesa no reanudará sus clases en el UWC College de Gales, por lo que permanecerá esta semana en Madrid, sin que esté prevista ninguna aparición pública después de su estancia de tres días en Asturias. La primogénita de don Felipe y doña Letizia concluirá el bachillerato internacional en junio, sin que se hayan desvelado cuáles serán los próximos pasos en su trayectoria académica. Aún no está decidido si iniciará primero su formación en las academias militares o sus estudios universitarios, ni tampoco si se presentará a la Ebau (la prueba de acceso a la Universidad), puesto que al haber optado por el bachillerato internacional, no estaría obligado a hacerla.

La otra incógnita es cuándo tendrá lugar la jura de la Constitución ante el Congreso, puesto que el Gobierno ha abierto la puerta a que no coincida con el día de su 18 cumpleaños. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, apuntó en agosto que podría posponerse y celebrarse cuando arranque la próxima legislatura tras la celebración de las elecciones generales en diciembre, que pretende convocar en diciembre.