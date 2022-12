El ejercicio 2022 está siendo muy convulso para los mercados, aunque parece que en la recta final del año comienzan a animarse. ¿Ya han tocado techo las bolsas? ¿Se producirá un cambio de tendencia? ¿Llega el momento de las ganancias? Estas son algunas de las preguntas que se formulan los inversores, algunos de ellos con la duda de si vender sus acciones o mantenerlas; mientras que otros se plantean comprar para obtener cuantiosas ganancias a corto-medio plazo.

Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, reconoce que responder a todos estos interrogantes es difícil, debido a la incertidumbre que caracteriza a los selectivos. Sin embargo, precisa que «los resultados empresariales están ayudando a que se produzca cierto giro en los mercados. Parece que está viendo que el castigo a las bolsas ha sido excesivo y hay cierto apetito de los grandes inversores (no así de los pequeños, algo que desgraciadamente pasa siempre) por invertir en bolsa». Aunque queda muy poco para finalizar el presente ejercicio, cree que «la remontada es posible». En este sentido, sostiene que «si los inversores siguen entrando podemos ver cada vez más bolsas en verde en rentabilidad anual. Sin embargo, hacer predicciones a mes y medio vista es totalmente imposible».

El escenario actual beneficia a la Bolsa española

El Ibex35, que acumula años bastante malos, no se ha comportado tan mal como otros selectivos este 2022, probablemente porque ya no tenía mucho margen de pérdidas. «La Bolsa española ha sufrido muchos años y ha sido el patito feo, de hecho está muy lejos de sus máximos históricos, mientras otras están en ellos o muy cerca. Sin embargo, el escenario actual es beneficioso. Por una parte, porque en el Ibex el peso de la banca es muy grande y las subidas de tipos le benefician. Sin embargo, puede que no le dé para recuperar todo el terreno perdido respecto a otras bolsas europeas, por no hablar de las americanas».

¿En qué se debe invertir en la recta final del año?

El director de Corredordefondos.com recomienda «invertir en bolsa a las familias que puedan tener sus ahorros parados». Además, subraya que «el momento es ideal por los castigos, en muchos casos muy desproporcionados, que se han visto en los últimos meses». No obstante, precisa que «cuando hablamos de invertir en bolsa, no hablamos de comprar la acción X o Y o el fondo que me ofrece el banco donde tengo la nómina. Hablamos de hacer una buena cartera diversificada de fondos de gestoras internacionales muy potentes, al alcance de cualquier inversor». Langa recomienda «sobreponderar en carteras relacionadas con las energías renovables, la salud y la tecnología rentable». Sin embargo, advierte que «hay que tener cuidado con las grandes tecnológicas, que se están poniendo a precios atractivos y hay muy buenos fondos que invierten en ellas». En este punto, señala que «no hay que descartar la banca, los seguros, el consumo cíclico o, incluso, el inmobiliario cotizado en cuanto toquen suelo por la subida de tipos».

El año 2022 ha sido muy malo y 2023 puede ser «espectacular»

Preguntado por cómo calificaría el ejercicio 2022, responde que ha sido «un año muy malo para los inversores, no solo por lo acontecido en bolsa -que estamos acostumbrados y las caídas no son brutales-; sino por lo que está sucediendo en renta fija, con caídas históricas que han perjudicado a muchos inversores que no sabían que la renta fija tiene riesgo».

Respecto al ejercicio 2023, avanza que, tras sus conversaciones con numerosas gestoras de fondos internacionales, todos coinciden en que «podríamos ver un año de bolsa espectacular y una economía a pie de calle muy perjudicada. No es la primera vez que pasa, ni será la última».