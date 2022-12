El segundo número premiado este 2022 en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha sido el 4.074 con 1.250.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 10.26 horas en el sexto alambre de la tercera tabla. Según Loterías y Apuestas del Estado. El número ha sido repartido en las administraciones de Puigcerdá y Olot, ambas en Girona, y de Bilbao y Mungía, ambas en Vizcaya. El número ha sido cantando a las 10.26 horas en el sexto alambre de la tercera tabla. Yesica Paola Valencia Gómez y Ainhoa Rosero Gómez cantaron número y premio, y Greybin José Zamorán Hernández y Antonio Manuel Cubero Recio extrajeron las bolas.

Maribel Pecharroman, de la Administración de lotería 49, ubicada en la calle Ledesma 16, de Bilbao, que ha vendido un segundo premio, con 56 millones consignados, no sabe cuánto ha despachado finalmente porque ha sido «complicado de vender», y han tenido que devolver décimos. La lotera ha explicado a EFE que ha tenido colgado en ventanilla el segundo premio hasta última hora de la tarde de ayer. «Ha sido un número complicado de vender, pero ayer la gente se animó y compró en ventanilla, aunque hemos devuelto décimos, todavía no sabemos cuántos», ha relatado. Esta no ha sido la primera vez que ha tocado un premio en la administración ya que en 2018 vendieron el primer premio de la lotería de Navidad y repartieron un total de 62 millones de euros, según ha recordado.

Este Segundo Premio ha caído en la administración de Ledesma, 16 (Bilbao) y en el despacho de Lauxeta Olerkari,7 de Mungia. Las dos tenían consignadas 45 series, es decir, 56 millones de euros de este número.

Por su parte, la administración número 1 de Puigcerdà (Girona) ha vendido un total de 45 series del segundo premio de la Lotería de Navidad y su propietario, Luís Gil, ha asegurado que «no había dado nunca ningún premio de la Lotería de Navidad». En declaraciones a Europa Press este jueves, Gil ha afirmado que se ha enterado por la televisión y que hasta ahora «solo había vendido dos premios de la Lotería del Niño». Además, ha asegurado que se han vendido todas las series que tenía a la venta de este número y por ventanilla, ya que es «un número bajo». Gil ha asegurado que ha seguido el sorteo desde casa: «Es un día que hago ver como que no trabajo, para no tener muchas esperanzas de que toca». «Pienso 'si me despreocupo, a lo mejor toca', y mira, se ha dado el caso», ha añadido y, aunque ha dicho que no ha comprado personalmente ningún billete con este número, celebra que su administración haya repartido suerte.

Este año, la emisión consta de 180 series, ocho más que en años anteriores cuando había 172 series, de 100.000 números cada una. Dicha emisión asciende a los 3.600 millones de euros, de los que se reparten un 70 por ciento en premios, es decir, que se repartirán 2.520 millones de euros.

Entre los premios del sorteo destacan el conocido como 'Gordo' de Navidad, de 4 millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo premiado); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 al décimo). También se reparten dos cuartos premios, de 200.000 euros a la serie (20.000 al décimo) y los ocho quintos, de 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo).