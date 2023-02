Cuando quedan pocas horas para el debate final en el Congreso del proyecto de ley de bienestar animal, Unidas Podemos (UP) y otras fuerzas a la izquierda del PSOE han presentado una nueva enmienda para presionar al grupo socialista y evitar que los perros de caza sean excluidos del texto de la norma. Esta enmienda firmada también por ERC, Bildu y Más País, ha sido registrada este miércoles en el Congreso para su debate mañana jueves en pleno, con la idea de recuperar la esencia del texto inicial impulsado por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de Podemos, que fue aprobado en verano en el Consejo de Ministros pero posteriormente fue enmendado por el grupo socialista para excluir a los perros de caza.

En la nueva enmienda transaccionada a una que se mantenía viva se insta a la supresión del apartado e) del artículo 1.3 del dictamen que salió de la comisión parlamentaria y que se refiere a la exclusión de la norma de los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza, según fuentes de los grupos firmantes. Dichos animales «se regulan y quedarán protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondiente, y que les sea de aplicación al margen de esta ley», tal como se incorporó al dictamen de la norma durante la fase de comisión en el Congreso, aunque con el rechazo de Unidas Podemos.

Para UP, esa modificación altera el corazón de un proyecto de ley que busca proteger a todos los animales y además carece de encaje jurídico porque no se puede discriminar a unos perros de otros solamente por la actividad que desempeñan, según alegan. A pocas horas del debate definitivo en el Congreso, para dar paso a la tramitación de la norma en el Senado en caso de aprobarse, el desenlace es todavía una incógnita dado que el número de apoyos parlamentarios al proyecto de ley no está claro.

Aunque el PP y Vox dieron su visto bueno en la fase de comisión a la enmienda del PSOE para excluir a los perros de caza que finalmente fue incorporada, esos mismos grupos han sido muy críticos con el texto de la norma en su conjunto; de hecho, al inicio de su tramitación ambos partidos presentaron sendas enmiendas a la totalidad para la devolución de la norma, como también lo hizo el PNV por motivos competenciales. En las últimas horas varios de los grupos de investidura del Gobierno han manifestado que no darán su apoyo al proyecto de ley de bienestar animal en los términos actuales porque rechazan que no proteja a todos los perros por igual.

Hasta el momento, el grupo socialista sigue manteniendo su apoyo a la enmienda transaccionada con PP y Vox, la que excluye a los perros de caza, porque es la trabajada con el sector rural y del campo, según afirman, y confían en que el proyecto de ley saldrá adelante porque es una norma que mejora el bienestar animal. Unidas Podemos ha propuesto sin éxito al grupo socialista diversas opciones para salvar el escollo de los perros de caza, una de ellas es «el modelo Page» implantado en Castilla-La Mancha, por el que solo se excluye de la protección de la ley a los perros de caza mientras practican esa actividad y no en el resto de situaciones.