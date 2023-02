La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado a los socios del Gobierno, en concreto a ERC y EH Bildu, de «paralizar» el cambio de la ley del solo sí es sí para evitar la rebaja de penas a agresores sexuales, al oponerse estos grupos a que el debate se adelantara a la próxima semana. «Hoy son los socios del Gobierno quienes paralizan la iniciativa del PSOE, pero no hay que olvidar que ha sido el propio Gobierno quien ha paralizado la iniciativa del PP», ha denunciado en rueda de prensa.

La número dos de Alberto Núñez Feijóo ha recordado así que el PP tiene registrada una proposición para modificar la ley del solo sí es sí desde el pasado mes de diciembre que sin embargo no ha podido tramitar porque el Gobierno no ha dado por el momento su conformidad porque agotará su plazo para hacerlo. El PP ha apoyado este martes tanto calificar la proposición del PSOE, como adelantar su debate, una iniciativa que si embargo no ha prosperado al no lograr unanimidad, pues los aliados del Ejecutivo exigen una posición unitaria de los socios de la coalición sobre la reforma antes de debatir el cambio.

«No es el momento del protagonismo y los egos. Es el momento de las disculpas, la rectificación y las responsabilidades políticas y ninguna de estas tres cuestiones han sido asumidas por el Gobierno ni por el resto de los responsables políticos», ha denunciado Gamarra. El PP ofrece sus votos para reformar la ley y evitar rebajas de penas a agresores sexuales, al tiempo que pide la dimisión o el cese de la ministra de Igualdad.

Por su parte, Vox ha indicado que no va a obstaculizar la tramitación de la reforma de la ley del solo sí es sí, ya que «este Gobierno acierta cuando rectifica», según ha señalado su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, quien, no obstante, ha recordado que se oponen «al conjunto de la ley en sí misma», porque la ley ya en vigor les parece «una aberración».

«¿Cuántos violadores tienen que salir en la calle en España para que corrijan esta ley? ¿Mil, dos mil, todos los violadores? Es una auténtica aberración, es una autentica vergüenza. Ni aún con 500 violadores con penas reducidas son capaces de reconocer el error y de ponerse a trabajar para corregirlo», ha denunciado por su parte Inés Arrimadas. La portavoz de Ciudadanos, que pide corregir la ley, ha denunciado la «guerra bochornosa de PSOE y Podemos en los despachos mientras en la calle las mujeres están desprotegidas» y ha cargado contra Irene Montero, a la que ha calificado como «la peor ministra de Igualdad de la historia de España».