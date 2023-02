Decenas de personas se concentraron este mediodía ante la Subdelegación del Gobierno en Lugo para protestar contra la aprobación de la denominada Ley del 'solo sí es sí', cuya aplicación favoreció una rebaja en la pena de prisión a la que fue condenado el conocido como 'violador del portal', un agresor sexual condenado por violar a una joven de 18 años en la ciudad e intentarlo con otra.

El 'violador del portal' salió este martes de la prisión de Picassent (Valencia) al beneficiarse de una rebaja de dos años en la pena impuesta en su día por la Audiencia Provincial de Lugo, algo que «suena casi de risa, si no fuese tan serio», dijo a EFE la presidenta de Mujeres en Libertad, Mary Fraga, en el transcurso de esta concentración.

«No puedo entender que una ministra mujer haya creado y consentido una ley así, que pone a las víctimas ante el agresor. Esto no tiene sentido», añadió. «El detonante de que hoy estemos aquí es la puesta en libertad de este agresor sexual, de este violador de Augas Férreas. No podemos consentir que no podamos salir seguras por Lugo, por nuestra ciudad y por nuestra provincia. No queremos sentirnos desprotegidas, tener que cuidar nuestras espaldas. Queremos sentirnos libres y no vivir con miedo. Que se respeten nuestros derechos como mujeres», añadió Mary Fraga.

Sale de la cárcel el vioIador del ascensor de Lugo por la «Ley del Solo sí es sí» del gobierno. Victoria Rosell responsabiliza al juez, acusándolo de machismo. I.H.Z fue condenado a 6 años por violar a una chica e intentarlo con otra. pic.twitter.com/MlBgYpvaO1 — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) February 14, 2023

En la misma línea, insistió en que «los políticos tienen que entender las consecuencias de las decisiones que pueden tomar», porque se está produciendo la «puesta en libertad de más y más agresores, de más y más violadores, de más y más pederastas, que atentan contra nuestra libertad y nuestra seguridad». «Ahora les pedimos que rectifiquen. Es muy sencillo. Rectificar, pedir perdón a las víctimas y pedir su colaboración y la de todas las mujeres, que somos las que podemos transmitir el sentimiento de la calle y cuál es nuestro miedo», concluyó.

Por su parte, Jasone Lorenzo, de la asociación Mujeres en Igualdad de Lugo que también participaba en esta concentración, exigió «la derogación o la modificación» de la Ley, pero también pidió «responsabilidades» por «las reducciones de condena» a delincuentes sexuales, dado que «ya no hay vuelta atrás».

«Sentimos que nuestros derechos y libertades, como mujeres, han sido vulnerados. Que pidan perdón a las víctimas, y a las mujeres en general, por haber hecho esta ley. Sabían que esto iba a pasar, por todos los informes que tenían. Que la modifiquen ya, que no esperen», insistió «Estamos aquí por todos los casos, pero de forma especial de este, que nos toca aquí al lado. Ya fue excarcelado. Sabemos que está en la calle, pero no sabemos dónde está», lamentó Jasone. A la concentración se sumaron numerosos representantes del Partido Popular de Lugo.