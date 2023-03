El candidato de Vox a la moción de censura, Ramón Tamames, ha concluido su intervención recalcando que pese a que la iniciativa no prosperará «no ha sido ociosa» y quejándose de que los grupos parlamentarios hayan utilizado la tribuna como una plataforma electoral. «No me esperaba un mitin como este en la patria de la soberanía nacional». Sin ni siquiera agotar la media hora de intervención, Tamames ha valorado «la ocasión única» que se le ha brindado durante estos dos días que ha durado la moción de censura de Vox que él ha defendido «hablando de cuestiones importantes mezcladas con la lucha política» en este año electoral.

Tamames ha respondido de manera muy breve a todos los portavoces que han tomado la palabra, reprochándoles el tono a muchos de ellos y un tanto sorprendido porque pensaba que «iba a tener más puntos de coincidencia que de controversia» con los intervinientes. A quien más ha reprendido por su tono ha sido al portavoz socialista, Patxi López: «hace tiempo que vivimos en el mismo planeta, pero se excita demasiado», recomendándole «mayor tranquilidad» para no tener que acompañarle con «una cápsula de Cafinitrina que evite el infarto».

Del PP, dirigiéndose a Cuca Gamara, ha sentido que se abstenga en la votación de la moción y cree que «es un error» porque apoyarla permitiría «poner en marcha un proceso de elecciones inmediato para resolver problemas urgentes». Ni una mención a Unidas Podemos y sí varias a los partidos independentistas y nacionalistas, entre ellas al portavoz del PNV, Aitor Esteban, advirtiendo que el día en que se transfiera al País Vasco la caja única de la Seguridad Social «estaremos totalmente vencidos».

Ha dicho que no le convenció nada Miriam Nogueras, de Junts, a quien le ha respondido que Cataluña, como decía Pau Gasol, «es un pedazo de España» y al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que puso mucho énfasis en sacar algunos capítulos de las biografías de varios diputados de Vox, le ha respondido que siempre que se rebusca en la vida de las personas se encuentran cosas desconocidas, pero eso «se puede remediar». Tamames ha dejado claro que no compartía las visiones de la CUP, aunque le ha visto puntos de interés, tampoco con EH Bildu «por razones obvias» ni con el BNG, al señalar que el independentismo no cabe en Galicia, y ha regañado a Joan Baldoví, de Compromís, por su tono elevado: «no por hablar tan alto, se tiene razón, se llega al grito», ha sentenciado. Tampoco le ha gustado la intervención de Íñigo Errejón, de Más País, con cuyo padre -ha señalado- mantuvo cierta amistad.

«Pensaba que había entrado en una fase de mayor racionalidad, tiempo tiene porque es muy joven». Y de «interesante» ha calificado el discurso de Inés Arrimadas dejando un interrogante en el aire sobre si Ciudadanos será capaz de mantenerse a flote en las elecciones, mientras que de Teruel Existe ha destacado que las palabras de Tomas Guitarte son «defendibles». A todos ellos les ha agradecido sus aportaciones y además ha subrayado que no se ha perdido el tiempo y estos dos días intensos han servido para dar «un impulso a la política».