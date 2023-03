Críticas a Ana Obregón en el Congreso: «Es una forma de violencia contra las mujeres»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado este miércoles que la nueva Ley de derechos sexuales y derechos reproductivos reconoce la gestación subrogada, «que no es legal en España», como «una forma de violencia contra las mujeres». Esta aclaración ha llegado pocas horas después de que se hiciese pública la decisión de Ana Obregón de ser madre por gestación subrogada en Estados Unidos.

«Nunca se olviden de las mujeres que están detrás, hay un sesgo de discriminación por pobreza claro. No se olviden de que es un práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país como una forma de violencia contra las mujeres», ha sentenciado Montero en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados. En este contexto, ha advertido de que las mujeres que dan a luz por gestación subrogada son «mujeres precarias» que están «en una situación de pobreza y de absoluta precariedad». «Está regulado, es una práctica que no es legal, también está prohibida su publicidad y la nueva ley lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres», ha insistido Montero.

El Ministerio de Igualdad intentó incluir en la Ley de libertad sexual que se persiguieran los contratos sobre la gestación subrogada en terceros países, pero no hubo acuerdo debido a las complicaciones por la importancia que supone para el Estado garantizar los derechos del niño y no ponerlos en riesgo. Por su parte la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha declarado que el PSOE «no» está a favor de la gestación subrogada, una práctica que considera «una forma más de explotación del cuerpo de la mujer» aunque ha añadido que hay que analizar «cada caso concreto».

Preguntada por el hecho de que la gestación subrogada no se puede evitar que esta práctica se realice fuera de España aunque esa niña vaya a residir en Madrid, Montero ha recordado que, al comienzo de la legislatura hicieron «cambios administrativos en relación con la inscripción en el registro para evitar que se produjeran este tipo de situaciones». Si bien, la ministra de Hacienda ha puntualizado que «cada caso concreto hay que analizarlo de forma concreta» y que no se puede «pronunciar en genérico». En la misma línea, el portavoz adjunto de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Enrique Santiago, ha mostrado una «posición clara» en contra de la gestación subrogada y de que «se puedan comprar y vender embarazos», por lo que ha criticado la «mercantilización de la mujer».