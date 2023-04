El Congreso aprueba la reforma del PSOE del 'sí es sí' con el apoyo de PP, PNV, Cs y Junts.

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes el informe de ponencia de la reforma a la Ley del 'solo sí es sí' impulsada por el PSOE y que ha contado con el apoyo de PP, PNV y Junts. Unidas Podemos, ERC y Bildu se han posicionado en contra, mientras que Vox ha decidido no votar. El texto, que será ratificado este jueves en el Pleno de la Cámara baja, se ha aprobado finalmente con varias modificaciones, principalmente técnicas, que los socialistas han acordado con el PP. Entre ellas, destaca el texto que corrige la destipificación que la ley realiza por error de la distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, incitar o fomentar la comisión de delitos de agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años.

Además, se ha incluido una nueva redacción que introduce la responsabilidad de la persona jurídica en los casos de trato degradante, acoso laboral o acoso inmobiliario. Por otra parte, se han realizado, también en acuerdo con el PP, modificaciones en la redacción, para eliminar una palabra que no era correcta, para referirse a los menores de 16 años como tal, y no como mayores, como hacía la ley o para adaptar la exposición de motivos a estos nuevos cambios. Durante el debate, los socios del Gobierno que propiciaron su investidura han reprochado al PSOE su acuerdo con el PP para sacar adelante esta modificación y le han llamado a reflexionar antes del jueves y regresar al lado del resto de grupos con los que ha sacado adelante la mayoría de sus iniciativas legislativas.

Unidas Podemos ha acusado a sus socios en el Ejecutivo de liderar una «contrarreforma» que supondrá «un retroceso en derechos de las mujeres» porque, según ha indicado, eso es lo que supone «pactar con el PP». La portavoz 'morada' en el debate, Martina Velarde, ha recordado a los socialistas que el PP ha votado en contra de las leyes feministas y las ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Aún así, Unidas Podemos se ha mostrado abierto a un acuerdo «antes del pleno del jueves». Más dura ha sido la representante de ERC en esta comisión, Pilar Vallugera, quien ha calificado de «lamentable» el proceso de esta reforma y el hecho de que el PSOE «aplique el rodillo» junto al PP para no aprobar ninguna de las propuestas presentadas por el resto de grupos parlamentarios.

Además, ve una «irresponsabilidad» no haber esperado a la instrucción de la Fiscalía para modificar el texto ya que, según ha indicado, sería este organismo el que determinara cuál es la cuestión jurídica que está generando la actual aplicación de la ley. Para la portavoz de Igualdad de ERC, la propuesta del PSOE sí altera el consentimiento, «y no en el buen sentido» y ha lamentado que los socialistas hayan decidido tomar el «camino contrario» del bloque que permitió la investidura del Gobierno. De forma similar se ha pronunciado su homóloga de Bildu, Bel Pozueta, quien ha lamentado que los socialistas hayan «abandonado» el bloque progresista para unirse al PP, un partido que, según ha indicado, «no ha sido capaz de aprobar ninguna medida »para que la ciudadanía viviese mejor«, incluyendo la propia Ley del 'solo sí es sí'. En su intervención, la diputada de Bildu ha llamado también al PSOE a unirse el jueves al »bloque compacto por los derechos de las mujeres".

Para el portavoz parlamentario de Más País/Equo, Iñigo Errejón, por su parte, este martes es «un día triste» que «supone un paso atrás» en materia de derechos de las mujeres. El diputado se ha mostrado a favor de «un acuerdo conjunto del bloque de investidura que permitiera blindar el consentimiento». Si esto no es así, ha señalado que el PSOE no tiene el apoyo de su partido. Ante estas críticas, la representante del PSOE en el debate, Laura Berja, ha defendido la propuesta de su partido que, a su juicio, «no ha movido una sola coma» en relación al consentimiento«, que »blinda el cambio de paradigma «que supone la Ley del sí es sí, pero» cambia los efectos no deseados« en relación a las penas. En respuesta a las declaraciones de Unidas Podemos, y más directamente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que este lunes aseguraba que con este acuerdo el PP estaba humillando al PSOE, la diputada ha asegurado que «lo humillante es no hace nada» ante lo que está ocurriendo con los agresores. «Hoy tenemos ministerio de Igualdad porque Sánchez ganó las elecciones», ha apuntado. Y, en cuanto al resto de grupos, aunque ha agradecido las enmiendas presentadas, ha criticado que trataban temas que no tenían cabida en esta reforma.

Entre estas últimas, Berja ha hecho referencia a las presentadas por Junts para limitar el acceso de la pornografía a menores a través de la penalización a las plataformas que así lo permitan. La portavoz de Igualdad de esta formación, Pilar Calvo, las ha defendido alegando que entre el 15 y el 20% de los adolescentes han tenido su primer contacto con este contenido en torno a los 8 años; que a los 14 años el 90% de los jóvenes ha visionado pornografía y que a los 16 el 95% la consume. Estas iniciativas no han contado con el apoyo necesario para ser incluidas en esta reforma. Sí lo han hecho las transaccionales que el PSOE ha redactado con el PP para incluir modificaciones en su texto inicial. Pero a pesar de este acuerdo, los 'populares' han criticado al PSOE por aprobar el marco penológico que ha llevado a esta situación, por no activar inmediatamente una reforma ante las consecuencias de la norma o por frenar la propuesta impulsada por el PP en el mes de diciembre.

La portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, ha reconocido que la propuesta socialista no les satisface «por completo», pero ha explicado que su objetivo en esta tramitación es «proteger» a las víctimas y ven «preferente garantizar» que esta modificación «entre en vigor cuanto antes y que los nuevos delincuentes no se beneficien de la ley intermedia». PNV, por su parte, ha defendido la necesidad de la reforma porque, según ha indicado su diputado Mikel Legarda, «una ley solo cumple su función cuando la gente la entiende» y, a su juicio, la del sí es sí «no ha sido entendida, ni compartida». También su homóloga de Ciudadanos, Sara Giménez, ha defendido, la necesidad de «blindar la ley en favor de las víctimas» y ante «los efectos no deseados».

Por su parte, la portavoz de Vox en este debate, Carla Toscano, se ha referido, más allá de las penas, a otros «perjuicios» que, a su juicio, supone la Ley del solo sí es sí. El incremento del deber probatorio del hombre, la quiebra de su presunción de inocencia, o su atentado a la igualdad, son alguna de ellas, según ha enumerado la diputada. El portavoz parlamentario de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado en rueda de prensa que su formación, tal y como ha hecho este martes en la comisión, tampoco votará el jueves en el Pleno. «No queremos ser corresponsables en la tramitación de esta chapuza», ha explicado el diputado la postura de su partido. Espinosa de los Monteros, quien ha asegurado que, cuando dependa de Vox esa ley será derogada, ha señalado como «corresponsables» de esta situación también al PP por acordar con el PSOE esta reforma y ha lamentado que tras «dejar en la calle a 100» agresores sexuales, los miembros del Gobierno se vayan a ir «de rositas».