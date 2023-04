El PSOE saca la reforma del 'sí es sí' con el PP y entre críticas de sus socios.

El PSOE ha conseguido sacar adelante este jueves la reforma de la ley del 'solo sí es sí' con la oposición de sus socios de investidura y la ministra de Igualdad, Irene Montero, principal defensora de la norma, y el apoyo del PP, que ha celebrado lo que considera la «derogación» de la ley. Con 233 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones, la reforma de la ley de garantía integral de la libertad sexual da un paso más en su trámite parlamentario y evidencia la ruptura de los socios de Gobierno que, por primera vez, vota de forma separada la corrección de una norma impulsada desde el propio Ejecutivo. Además de PSOE y PP, la reforma ha contado con el apoyo de Cs, PNV, CC, UPN y PdeCat y el voto en contra de la mayoría del bloque progresista, incluidos Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu.

Vox no ha participado en la votación y JxCat se ha abstenido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco ha votado, mientras que la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emitido su voto contrario a la reforma de manera telemática -pese a que sí ha estado presente en el debate-, al igual que el ministro de Consumo, Alberto Garzón. El resultado de la votación ha sido celebrado por los diputados del PP, que se han levantado y aplaudido, mientras que los diputados y las ministras socialistas de Justicia y Hacienda, Pilar Llop y María Jesús Montero, han permanecido sentadas, con gesto serio. Con esta modificación se crea un subtipo agravado dentro del delito de agresión sexual para que las penas sean más elevadas si hay violencia e intimidación. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que este día ha sido el «más difícil» que ha vivido en el Congreso y ha prometido «seguir adelante» en la defensa de la ley. Montero ha calificado la reforma de «retroceso» y vuelta al Código Penal anterior porque «basa la credibilidad de las víctimas en las heridas que tienen sobre el cuerpo» y convierte a las mujeres que no pueden probar la violencia en «víctimas de segunda».

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha reconocido la «sensación agridulce» de haber tenido que pactar con el PP la corrección de la ley, y ha tachado de «decepcionante» ver cómo este partido lleva meses «intentando sacar rédito de un tema tan sensible como la violencia sexual». Fernández ha defendido la necesidad de corregir la ley y ha asegurado que se trata de una «reforma técnica» que «no modifica ni una coma de la definición del consentimiento». Ha sido la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, la responsable de defender la reforma de la ley que ha supuesto «el mayor escándalo político de la legislatura» y ha aplaudido la «derogación» de la norma y la «vuelta al Código Penal de la democracia». Ha criticado la ausencia en el debate del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «el culpable» y ha exigido responsabilidades políticas. «Las víctimas han escuchado un falso perdón, que no estaba motivado por el arrepentimiento sino por el efecto electoral», ha afirmado. Desde Ciudadanos, Sara Giménez ha mostrado su apoyo a la reforma, aunque ha recordado que no resolverá el problema de las revisiones, y ha defendido que esta modificación no supone la vuelta «al Código Penal de la Manada».

La diputada de Vox Carla Toscano ha definido la reforma del solo sí es sí de «operación de maquillaje y propaganda electoral», y ha acusado al Gobierno de utilizar a las mujeres como un «objeto para alienar a la sociedad» y de «legislar a golpe de maldad y sujétame el cubata». Mikel Legarda, del PNV, ha recordado que esta es una reforma «que no va a deshacer lo ya hecho y sus consecuencias», pero que «tampoco afecta al ámbito del consentimiento». «Es la mejor solución», ha dicho. Mientras, desde Unidas Podemos, Lucía Muñoz ha asegurado que «hoy es uno de los días más tristes que una diputada feminista puede vivir» porque se vota «un retroceso para los derechos de las mujeres» y se «recorta» su libertad sexual con una reforma que «no se puede disimular hablando de retoques técnicos».

«Tres años machacando con que el PP es antifeminista y ahora les compran la reforma», ha lamentado la diputada de ERC Pilar Vallugera, que ha criticado que el PSOE se alíe con el PP para modificar una ley impulsada por una ministra del Ejecutivo, de Unidas Podemos. «Señorías del PSOE, hoy se han equivocado, se lo digo con enorme tristeza», ha lamentado la diputada de Bildu Isabel Pozueta, mientras que Pilar Calvo, de JxCat, ha criticado que el PSOE no admita su enmienda para castigar penalmente a los responsables de las páginas pornográficas por no tener herramientas de verificación de la edad.