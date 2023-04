La reforma de la ley del solo sí es sí llega esta semana al Senado después de que el Congreso diera el visto bueno al texto presentado por el PSOE el pasado jueves en una sesión que evidenció la división entre los socios de Gobierno, que no han logrado ponerse de acuerdo para la modificación de la norma. Este es el último paso en la corrección de la ley, un trámite que se realizará de manera exprés, puesto que tras ser remitida la reforma a la Cámara Alta a finales de la semana pasada, este lunes termina el plazo de los grupos parlamentarios para presentar enmiendas al texto, que será debatido mañana en la Comisión de Justicia y votado el miércoles en el pleno.

La modificación del PSOE crea un subtipo agravado dentro del delito de agresión sexual para que las penas sean más elevadas si hay violencia e intimidación, una modificación que fue apoyada por el PP, Ciudadanos, PNV, CC, UPN y el PdeCat. En contra votaron Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu, mientras que Vox no participó en la votación y JxCat se abstuvo.

La división entre el bloque de la investidura y el PSOE fue duramente criticada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien durante el debate en el Congreso calificó la reforma de «retroceso» y de vuelta al Código Penal anterior. Dicha visión fue respaldada por la portavoz del PP, Cuca Gamarra, quien aseguró que la modificación de la ley del solo sí es sí es, en realidad, una «derogación» de dicha norma, así como la «vuelta al Código Penal de la democracia». Sin embargo, los socialistas defienden que su propuesta se limita a cambiar «cuestiones técnicas» que no tocan la definición de consentimiento.

Tanto el PP como ERC y EH-Bildu mantendrán en el Senado las enmiendas que presentaron en el Congreso y que no fueron aceptadas. Esquerra y Bildu piden que los artículos 178 y 179 de Código Penal se mantengan tal y como están en la ley del solo sí es sí para «proteger el consentimiento como centro de ley». A su juicio, la reincorporación de los términos de «violencia e intimidación» como centrales en el tipo penal de agresión sexual «desplaza el consentimiento como el elemento definidor entre una relación sexual consentida y una agresión sexual». «Ello supone negar que la violación, ya es per sé una forma de violencia, y afirmar que hay violaciones no violentas», argumentan. De hecho, quieren ir más allá en la definición del consentimiento añadiendo que «no se deducirá que hay consentimiento por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa».

El PP, por su parte, mantendrá las enmiendas que no fueron aceptadas por el PSOE durante la tramitación de la reforma en el Congreso, entre las que destacan la reinclusión de las referencias a la indemnidad sexual de los menores, la elevación de algunas penas y la reintroducción de la agresión sexual por engaño, abuso de confianza o autoridad para menores de entre 16 y 18 años. Unidas Podemos no tiene representación en el Senado, por lo que no podrá presentar sus enmiendas, que no obstante iban en la misma línea que las de ERC y EH-Bildu.