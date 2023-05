El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, haya querido ir «de okupa» al acto institucional del Dos de Mayo, que se celebra en la Real Casa de Correos. «Ha forzado las costuras y ha forzado la situación», ha sostenido el regidor en declaraciones a los periodistas, a su llegada el edificio de la Puerta del Sol.

Almeida, quien ha criticado la «autoinvitación» de Bolaños, ha explicado que el Gobierno regional invitó a la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, quien tiene las competencias en relación a las comunidades autónomas, así como a la ministra de Defensa, Margarita Robles, «quien mostró interés» en acudir y lo hizo «por los cauces».

«Al final tendrá sitio aquí pero no es bueno colarse allí donde a uno no le invitan y no es bueno tratar de jugar un papel que a uno no le corresponde. Lo que debería de ser un día de celebración institucional desgraciadamente lo ha empañado esta polémica artificial creada por Félix Bolaños para estar aquí en la Real Casa de Correos a cualquier coste», ha zanjado.