En concreto, el 63% de los españoles piensa que, durante los últimos meses, el precio del aceite ha aumentado drásticamente, junto con el del pescado y marisco (50%). Además de esto, los encuestados creen que los precios de determinados productos han aumentado: embutidos (52%), productos lácteos (51%), conservas (49%), pasta (49%), arroz (49%) y bollería (47%). Debido a estas fuertes subidas de los precios, los españoles están cambiando sus hábitos a la hora de comprar determinados alimentos y bebidas.

Así, los españoles se han visto obligados a reducir el consumo de numerosos alimentos como el aceite de oliva (83%), el pescado y el marisco (79%), la fruta y la verdura (72%) y la carne (60%), a consecuencia de que los precios se han multiplicado, mientras que en el caso de las bebidas, se ha reducido el consumo de agua embotellada (47%), vino espumoso (41%), vino tinto (34%), bebidas alcohólicas (33%) y zumos (32%).

Respecto a los alimentos más consumidores por los hogares españoles, la pasta, los huevos, las frutas y las verduras son los que más consumen los españoles (90%). Eso sí, el aceite de oliva (89%), el arroz (88%), el pan (87%), la leche (85%), los productos lácteos (83%) y el pescado y marisco (81%) son otros alimentos en los que los consumidores invierten su dinero para cubrir su alimentación.

En cuanto a las bebidas, los resultados son más variados, ya que el líquido más consumido por los encuestados es el café (80%), seguido por el agua embotellada (74%), los refrescos (72%) y la cerveza (65%), mientras que los vinos espumosos (21%) y las bebidas alcohólicas (30%) son los líquidos que menos consumen los españoles. Respecto a los refrescos, Coca-Cola (71%) y Fanta (15%) son las marcas que lideran la lista de los más consumidos por los españoles, seguidos de Mahou (27%) para la cerveza y Larios (16%) en referencia al alcohol.

LAS TIENDAS FÍSICAS, LA OPCIÓN MÁS SEGUIDA PARA COMPRAR ALIMENTOS

Por otro lado, el informe confirma que a pesar de la oferta tan numerosa a la hora de comprar un producto de alimentación, tan solo el 8% de los encuestados afirma comprar productos de esta categoría de forma 'online', mientras que casi el 80% lo hace en tiendas físicas. De hecho, los supermercados (79%), los hipermercados (46%) y lastiendas de alimentación o de barrio (26%) son los canales más comunes por los que los españoles hacen sus compras de alimentación. Respecto las cadenas donde más compran los alimentos los españoles Mercadona lidera la clasificación con el 44%, seguida por Carrefour (16%) y Lidl (15%), tanto en los supermercados como en los hipermercados.

Por otro lado, el comer fuera de casa se ha convertido en un hábito muy común para los españoles, de hecho, el estudio muestra que el 54% de los españoles come fuera de casa una vez a la semana, frente a aquellos que directamente no comen nunca fuera (29%). Pese a esto, el 73% de los encuestados prefiere comer en casa alimentos preparados por él mismo, mientras que el 20% se inclina por comer en restaurantes y, tan sólo el 8% decide pedir comida a domicilio por comodidad. En concreto, sólo el 10% de los españoles utiliza 'apps' para pedir comida a domicilio cada semana, frente a aquellos que directamente nuncautilizan este tipo de aplicaciones (29%), siendo Glovo (50%), la 'app' más usada, seguida por Just Eat (29%) y Uber Eats (15%).