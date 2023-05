El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que desde la comunidad andaluza van a «dar la batalla por los intereses de esta tierra», para que «de una vez se ejecuten las infraestructuras que necesitan ganaderos y agricultores» y «para que el agua fluya», pues no se puede «cortar la capacidad de generar progreso y bienestar».

Moreno se ha pronunciado de este modo en un acto público celebrado junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Parque Federico García Lorca de Granada, donde han trasladado su respaldo a la candidata del PP a la Alcaldía de esta ciudad andaluza para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, Marifrán Carazo.

Moreno ha censurado que el presidente del Gobierno haya desoído las advertencias que desde hace cuatro años le viene haciendo respecto a que «Andalucía tiene un problema con el agua», y «no haya ejecutado »ni uno de los compromisos" que tenía con Andalucía respecto a infraestructuras hídricas.

«Si no hacen trasvases, no hacen pantanos, no hacen desaladoras, de qué quieren que vivamos en Andalucía cuando somos la primera potencia agrícola de España», ha recalcado Moreno, advirtiendo a Sánchez de que, «si nos meten palos en la rueda», no solo a Andalucía va a ir mal, sino al conjunto de España, porque esta comunidad es «determinante» en la economía española. «¿Dónde está el presidente de nuestro país?», ha clamado Moreno.