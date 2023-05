El Senado finalmente decidirá después de las elecciones del 28 de mayo si la alcaldesa de Marbella y senadora del PP, Ángeles Muñoz, vulneró el Código de Conducta de las Cortes Generales para que la Comisión de Incompatibilidades elabore un mejor informe por la investigación sobre su patrimonio. Fuentes socialistas han trasladado a Europa Press que la Comisión de Incompatibilidades decidirá a principios del mes de junio si Ángeles Muñoz incumplió el Código de Conducta. La presidenta de esta Comisión, del PSOE, ha alegado que no hay tiempo para elaborar un informe con detenimiento y que por ello era mejor tomar la decisión más tarde.

Desde el PSOE deslizan que les parece mejor tener más tiempo para redactar el informe y subrayan que la decisión demuestra que la investigación contra Ángeles Muñoz no es «un asalto electoral» como defiende el PP y que tiene un calado de «más gravedad». No obstante, si bien han sostenido que la investigación no es una persecución contra la regidora del consistorio marbellense, han criticado que esta no ha facilitado documentos y que no ha respondido a las preguntas formuladas por la Comisión de Incompatibilidades.

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, confirmó el martes que el grupo de trabajo encargado de elaborar este informe tendrá que diseñar este texto con «el poco material» que ha remitido la alcaldesa de Marbella, que rechazó acudir en audiencia a someterse a las preguntas de los grupos. Ángeles Muñoz está siendo investigada por la Comisión de Incompatibilidades del Senado -a petición del PSOE- por la presunta violación del Código de Conducta de las Cortes Generales después de que actualizase su declaración de bienes para incluir la adquisición del 100% de una sociedad y una casa en Suecia. La alcaldesa podría haber ocultado parte de su patrimonio a la Cámara Alta, según los socialistas.