La exdirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, abandona la política y no formará parte de las listas de ninguna formación en las elecciones generales del próximo 23 de julio, según ha informado este jueves al mediodía Vilaweb. Arrimadas ha ofrecido una rueda de prensa este jueves para explicar su decisión, y ha defendido que su dedicación a la política ha sido «una etapa» a la que ha dado «los mejores años de mi vida». La noticia se conoce un día después de que la actual cúpula de CS descartara presentarse a las elecciones generales anticipadas.

Según el medio digital catalán, tras el anuncio de Ciudadanos de no concurrir a las elecciones generales del 23J «el PP de Alberto Núñez Feijóo la sondeó a ella y a Begoña Villacís», la candidata naranja a la alcaldía de Madrid. La decisión de Arrimadas de no seguir al frente de CS propició la llegada al cargo de la mallorquina Patricia Guasp, quien este pasado domingo no consiguió revalidar su escaño en el Parlament balear y pese a ello ha afirmado que no abandonará su condición.

Arrimadas resultó elegida por primera vez como diputada al Parlament catalán en 2012, hace ahora once años. En 2015 fue candidata de Ciudadanos a la Generalitat por la circunscripción de Barcelona, y en 2016 se erigió como jefa de la oposición al govern de Carles Puigdemont. En 2017, tras la aplicación del artículo 155, lideró Ciudadanos como fuerza más votada en los comicios autonómicos. Sumó más de un millón de votos y ganó en las principales ciudades catalanas, incluida Barcelona.

Su sorprendente decisión de ir a Madrid a hacer política y renunciar a tratar de formar gobierno pese a ser la lista más votada marcaría un antes y un después en su trayectoria. Un primer descalabro generalizado en las elecciones de noviembre de 2019 acabó con la salida de Albert Rivera de la presidencia de Ciudadanos. En marzo de 2020 Arrimadas venció en unas primarias frente al castellanoleonés Francisco Igea para sustituir a Rivera. Finalmente, en enero de este año, Arrimadas abandonó su cargo y pasó a la segunda línea.

También este jueves el líder de CS en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha garantizado que su partido se presentará a las próximas elecciones regionales que se celebren en este territorio, y ha asegurado que el Principado vuelve a ser ahora «el centro gravitatorio» de la formación tras su descalabro generalizado en los comicios autonómicos y locales del 28M. «El centro gravitatorio será aquí con Inés Arrimadas volviendo aquí o no. Creo que no, porque ella ya ha hecho vida y se ha trasladado» de nuevo a Andalucía, ha afirmado el parlamentario catalán en una entrevista concedida a Rac1.