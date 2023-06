El PSOE de Canarias ha dado por concluidas las negociaciones para tratar de formar Gobierno y da por hecho que el «pacto de perdedores» que se va a constituir para gobernar las islas los próximos cuatro años será el del PP, CC y Agrupación Herreña Independiente (AHI). Tras la reunión de la Comisión ejecutiva regional, el secretario general en las islas y candidato a revalidar la Presidencia de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado en rueda de prensa que hasta que esta noche no concluya el recuento final de los votos emitidos en las elecciones del pasado 28 de mayo, no se sabrá si la coalición contará con el diputado número 36, necesario para conformar una mayoría absoluta.

En caso de no lograrlo, Torres ha recordado que será preciso el pacto con la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que en la legislatura que ha concluido formó parte del Gobierno con el PSOE, NC y Unidas Podemos. Si no consiguen el diputado número 36 para formar gobierno, no habrá investidura en la primera elección, ha señalado el líder del PSOE y presidente en funciones de Canarias, para quien el pacto de gobierno entre PP y CC con apoyo de AHI no responde a la voluntad expresada por los canarios en las urnas, pues el resultado es «elocuente».

Ha destacado que él ha recibido 285.000 votos frente a los 166.000 del candidato a la Presidencia del Gobierno de CC, Fernando Clavijo, que se postula como el futuro presidente de Canarias, por lo que ha avanzado que promoverán una nueva reforma del sistema electoral canario para que «el resultado de los electores se acerque a lo que apruebe el Parlamento canario». Torres ha trasladado además en su intervención que su voluntad será mantenerse estos cuatro años en el Parlamento de Canarias, al ser preguntado si irá en las listas de su partido a las elecciones generales del 23 de julio, que será objeto de una nueva reunión de la comisión ejecutiva regional el próximo jueves.

El líder del PSOE en Canarias ha explicado que la comisión negociadora para tratar de formar un pacto de gobierno en estos días ha mantenido reuniones con todos los partidos con representación parlamentaria salvo con Vox. Según Torres, el candidato del PP a la Presidencia de Canarias y líder del partido en las islas, Manuel Domínguez, deberá responder sobre la propuesta de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de que debe gobernar la lista más votada.