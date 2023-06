El pleno del Parlament de Cataluña ha escogido este viernes a la vicepresidenta de Junts y alcaldesa en funciones de Vic (Barcelona), Anna Erra, como nueva presidenta de la institución en una votación secreta en una urna en que ha recabado los votos a favor de Junts y ERC. Erra sustituye en el cargo a Laura Borràs, después de que la Mesa acordara retirarle el escaño por orden de la Junta Electoral Central (JEC) tras ser condenada, en una sentencia que no es firme, por prevaricación y falsedad documental por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Es la primera vez desde el restablecimiento de la institución, en 1980, que el pleno debe elegir a un nuevo presidente con la legislatura en curso. Más allá de Erra, el PSC-Units había presentado para el cargo la candidatura de la vicepresidenta segunda del Parlament, Assumpta Escarp; los comuns, la del diputado Joan Carles Gallego, y Cs la del exsecretario general y diputado Matías Alonso.

En la primera votación que se ha hecho, en que los diputados han escrito el nombre de un candidato en una papeleta y la han depositado en una urna, ninguno ha conseguido la mayoría absoluta, y se ha procedido a hacer una segunda ronda, en la que sólo se ha podido elegir a los dos candidatos con más votos: Erra y Assumpta Escarp.

Finalmente, Erra ha logrado 64 votos, que representa la suma de los diputados de Junts y ERC -salvo el de Lluís Puig, que no ha podido hacerlo al vivir en el extranjero-, y Escarp 44, por lo que ha recabado los 33 votos del PSC y once más de otros grupos. Sin embargo, la CUP, que ha votado en blanco en las dos votaciones, ha informado que ha cedido un voto a Puig «en solidaridad antirepresiva con el diputado exiliado que no puede ejercer su derecho como cargo electo por culpa del TC».

Más allá de los nueve diputados de los anticapitalistas, otros 16 diputados en el pleno han votado en blanco, ya que en esta segunda votación lo han hecho un total de 25. Una vez proclamado el resultado de la votación, Erra ha ocupado su puesto en la Mesa, le han puesto la medalla de honor del Parlament -símbolo distintivo de los miembros de la Mesa, que en el caso de la presidencia, es de oro- y ha dirigido sus primeras palabras a los diputados como presidenta de la Cámara.

Con el nombramiento de Erra acaba casi un año de interinaje en la presidencia del Parlament, después de que la Mesa de la Cámara suspendiera a Borràs -presente en el pleno desde la tribuna de invitados- en aplicación, por primera vez, del artículo 25.4 del reglamento, que prevé la suspensión inmediata de los diputados a los que se abre juicio oral por delitos vinculados con la corrupción, Desde la suspensión de sus derechos y deberes, el 28 de julio de 2022, hasta ahora, la vicepresidenta primera, Alba Vergés, ha ejercido las funciones de la presidencia.

Además de Borràs, desde la restitución han sido presidentes del Parlament Heribert Barrera (1980-1984); Miquel Coll i Alentorn (1984-1988); Joaquim Xicoy (1988-1995); Joan Reventós (1995-1999); Joan Rigol (1999-2003); Ernest Benach (2003-2010); Núria de Gispert (2010-2015); Carme Forcadell (2015-2017) y Roger Torrent (2018-2021). Rigol, Forcadell y Borràs han estado en la tribuna de invitados junto con el expresidente de la Generalitat Artur Mas, donde también estaba el marido y familiares de Erra, entre otros.