El PP y Vox han alcanzado este martes un principio de acuerdo «firme» para configurar un Gobierno de coalición en la Comunitat Valenciana, que presidirá el popular Carlos Mazón y en el que Vox tendrá una «participación decisiva» y además ocupará la presidencia del Parlamento valenciano.

Así se ha acordado tras una reunión de dos horas y media entre el PP, el partido ganador de las elecciones autonómicas, y Vox, cuyos 13 diputados son decisivos para que los populares alcancen la mayoría absoluta en Les Corts, donde se ha cerrado un acuerdo basado en cinco ejes y cuyos detalles esperan concretar a final de esta semana para celebrar la investidura lo antes posible.

A falta de concretar cuántas Conselleries tendrá cada partido -el PP únicamente ha avanzado que habrá menos carteras y menos altos cargos que ahora-, sí se ha acordado ya que en la Mesa de Les Corts Vox tendrá la presidencia y el PP la vicepresidencia y la secretaría primeras.

La reunión se ha producido un día después de que la dirección nacional del PP afirmara que no debería dedicarse la política una persona condenada por violencia machista, como es el caso del candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Flores, de quien los populares valencianos habían dicho que no ponían vetos a nadie. Finalmente, Flores no estará en el gobierno de coalición con el PP porque él mismo ha anunciado tras asistir a la reunión negociadora que da «un paso delante» y será el cabeza de lista de Vox por Valencia en las elecciones generales del 23 de julio, pues ya ha terminado la tarea que se le encargó como cabeza de lista a Les Corts y ha destacado que nunca dijo en campaña que fuera a ser vicepresidente o conseller.

Respecto las Conselleries que tendrá Vox, ha indicado que serán departamentos «de relevancia, a la altura de la aportación de Vox a la conformación» de la mayoría que permite el cambio en la Comunitat Valenciana, y ha asegurado que será un Gobierno basado «en la confianza mutua», no «un Botànic III con compartimentos estancos».

Los ejes en los que se basa el acuerdo entre el PP y Vox son la libertad de elección, el desarrollo económico, la sanidad y los servicios sociales, las señas de identidad y el apoyo a las familias, en los que ahora trabajarán equipos de trabajo integrados por los dos partidos.

A falta de que Carlos Mazón comparezca esta tarde para valorar el acuerdo, el coordinador del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, ha afirmado que están «muy satisfechos, muy contentos y muy ilusionados», y que van trabajar para tener «el mejor gobierno en el menor tiempo posible». Ha insistido en que no le ponen «cordón sanitario a nadie» y ha explicado que la decisión de Flores de irse al Congreso se les ha comunicado en la reunión y no ha sido una petición del PP.