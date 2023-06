El Partido Popular y el Partido Regionalista han suscrito este viernes el acuerdo que permitirá la investidura de la popular María José Sáenz de Buruaga como presidenta de Cantabria y ponerse al frente de un Gobierno del PP en solitario, «sin ataduras» y por el que ambas fuerzas políticas se comprometen a abrir una «etapa de diálogo».

En el acuerdo firmado en el Parlamento por Buruaga y el todavía presidente de Cantabria en funciones y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, no se hace una referencia expresa al veto a la entrada de Vox al Gobierno -en el documento no se menciona a este partido- si bien se ha optado por otra fórmula para plasmar esta exigencia del PRC para facilitar la investidura de la candidata del PP.

Concretamente, la frase elegida en el documento ha sido: «El nuevo Gobierno de Cantabria se compromete a evitar que ningún partido anti-autonomista forme parte de los órganos de Gobierno». Revilla ha señalado que el PRC firma este acuerdo «en pura coherencia» con lo que ha trasladado durante la campaña electoral, que era evitar que el PP tuviera que pactar con Vox para gobernar, un partido con «grandísimas diferencias» con los regionalistas y cuya presencia en el Ejecutivo regional podría suponer, a su juicio, una «involución», incluso para la propia identidad de Cantabria.

Ambas partes han aclarado que el documento firmado es un acuerdo de investidura, no de legislatura ni de Gobierno y, aunque en él, se habla de esa apertura de «una etapa de diálogo» entre PP y PRC, Buruaga ha aclarado que a su partido este acuerdo «no le ata a nada», ni «le amarra a nadie». Así, ha asegurado que en el «el día a día» la legislatura tendrá que estar «marcada por el diálogo» al no ser un Ejecutivo con mayoría absoluta y, en este sentido, ha subrayado que por parte del PP no habrá «vetos, exclusiones ni cordones sanitarios» a ninguna fuerza política, tampoco a Vox, para llegar a acuerdos puntuales basados «en coincidencias programáticas».

Mientras que Buruaga ha insistido en esta aclaración, Revilla, por su parte, ha incidido en la intención de «colaboración» por parte del PRC con el PP en esta legislatura. «Nos tendrá para aprobar cosas sensatas», ha dicho el regionalista, que ha precisado que cuando lleguen los Presupuestos «habrá que negociarlos». Revilla ha reconocido que «lo que dure» el apoyo «va a depender de muchísimas circunstancias», sobre todo por parte del PP y entre ellas estará, según cree, «lo que ocurra en las elecciones generales».

En el acuerdo, que incluye seis puntos y que fue ratificado por las Ejecutivas de ambos partidos, en ambos casos por unanimidad, se recogen los compromisos ya avanzados en las negociaciones, como es el mantenimiento de los proyectos «prioritarios» en marcha o tramitación (el centro logístico de La Pasiega, la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC); la prontoterapia en Valdecilla o la dotación de recursos museísticos para el Centro del Arte Rupestre de Puente Viesgo); la continuidad del Fondo de Cooperación Municipal con los ayuntamientos, o los «incentivos» a los municipios en riesgo de despoblamiento.

También figura que el nuevo Gobierno «mantendrá e incrementará» la reivindicación al Estado de los compromisos asumidos con la comunidad autónoma, incidiendo en las conexiones ferroviarias con la Meseta y Bilbao y sobre las autovías y carreteras que depende de la Administración central. También hay un punto expreso con el compromiso de seguir reclamando por parte del nuevo Gobierno regional al central que salga de las urnas el 23 de julio de la salida del lobo del LESPRE, manteniendo, mientras esa inclusión no se anule, el recurso presentado por Cantabria ante la Audiencia Provincial.

«No hay nada más», ha dicho Buruaga, quien ha insistido que se trata de un acuerdo «con luz y taquígrafos». Mientras, Revilla ha señalado que el PRC, con estos «mínimos» que ha pedido busca con el documento suscrito «que Cantabria no se pare» y vaya incluso «a mejor». La líder del PP ha agradecido a Revilla y al PRC su «responsabilidad» al permitir al PP un Gobierno en solitario sin pedir «nada a cambio». «Otros nos han pedido cargos en el Gobierno y también tratan de imponer su agenda ideológica», ha revelado Buruaga, que posteriormente, a preguntas de la prensa, ha confirmado que se refería a Vox.

Sin embargo, ha aclarado que «en ningún momento» el PP de Cantabria ha negociado con ningún partido gobiernos de coalición porque su primera opción era gobernar en solitario, algo que, a su juicio, los ciudadanos, han avalado en las urnas con una mayoría, aunque no absoluta, sí «contundente». Además de que este acuerdo no ha supuesto la negociación de cargos para los regionalistas ni en el Gobierno ni en el Parlamento, Buruaga ha asegurado que tampoco «ampara silencios ni protege conductas sospechosas».

Revilla ha aprovechado para aclarar algunas «maledicencias y falacias» que, según ha dicho, se han publicado estos días y que «proceden de uno de los partidos que se siente perjudicado con esta decisión», entra ellas la de que el PRC hubiera pedido como condición para el acuerdo que no hubiera comisiones de investigación sobre su gestión, algo que es «falso», como también ha reconocido Buruaga. De hecho, el regionalista se ha mostrado «abierto» a que se hagan este tipo de comisiones porque, según ha dicho, su partido «no tiene nada que ocultar» y en 40 años no ha tenido «ningún condenado» por corrupción.

Buruaga, por su parte, ha insistido en que este acuerdo «no condiciona en absoluto el programa de Gobierno del PP», no le supone «ninguna cesión ni sobreesfuerzo» porque lo que se incluye en él ya está en el programa electoral del partido, en ese «contrato con los cántabros».

Tras la firma del acuerdo de hoy, el siguiente paso será el día 22 de junio, a las 17.00 horas, con la celebración de la sesión constitutiva del nuevo Parlamento salido de las urnas del 28 de mayo, en el que el PP tendrá 15 diputados; PRC y PSOE 8 y Vox 4.

En esa misma sesión, se procederá a la elección de la Mesa del Parlamento para la nueva legislatura. Cuestionada acerca de los posibles componentes de esta Mesa, Buruaga ha señalado que estas negociaciones «no se han abierto hasta el momento». Una vez firmado el pacto, ha explicado que desde el PP se abrir diálogo con el resto de partidos sobre este asunto. Sí ha dicho que al PP «le gustaría» y cree que sería «positivo y conveniente» que sea una Mesa «plural» y que «refleje la proporcionalidad» que han dado las urnas a todos los partidos. También Revilla se ha mostrado partidario de que la Mesa «refleje la pluralidad de los partidos que han tenido representación parlamentaria» y ha subrayado que el PRC, «a pesar del batacazo electoral», fue el segundo partido más votado y, por tanto, ahora será «el primer partido de la oposición».

Después, Buruaga cree que el Pleno de investidura podría celebrarse a final de mes y, posteriormente, se conformaría el nuevo Gobierno, de cuya estructura aún no ha avanzado nada. Cuestionada por este asunto y acerca de si ya había pensado en si el nuevo Gobierno tendrá más o menos consejerías que el que PRC y PSOE han integrado en los últimos cuatro años, Buruaga ha explicado que cuando lo tenga «pensado y organizado» lo hará público. Revilla ha asegurado que su intención es estar estos cuatro años en la oposición, si bien ha aclarado: «A mi edad no se puede garantizar nada», ha señalado.