La líder del PP extremeño y candidata a la presidencia del Gobierno extremeño, María Guardiola, ha criticado la «la soberbia y el ansia de poder» de Vox que, a su juicio, puede conducir a una nueva convocatoria electoral en Extremadura y ha asegurado: «Yo no puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista».

Guardiola, en una rueda de prensa después de concluir la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura, que finalmente presidirá el PSOE tras la falta de acuerdo entre el PP extremeño y Vox ha insistido en que no puede incluir en su Gobierno «a quienes usan el trazo gordo, a quienes deshumanizan a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI».

La líder de los populares ha manifestado que Extremadura irá a nuevas elecciones autonómicas si la formación de Santiago Abascal no la respalda para que sea presidenta de la Junta y sabiendo que ella no quiere que VOX esté en su Ejecutivo. «Soy una servidora pública, con compromiso y principios, pero una cosa es negociar, escuchar y otra muy distinta es mercadear con la ilusión de Extremadura», ha dicho Guardiola, que ha sido muy crítica con Vox.

De hecho, ha tildado de «capataz del señor feudal al portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, quien ha asistido como invitado al pleno de la asamblea. A su juicio, la negociación de Vox con el PP extremeño ha sido »teledirigida« desde Madrid, y es que »allí no les importamos nada«. »Se ha presentado -en alusión a Buxadé- para decirnos a los extremeños lo que tenemos o no que hacer. Me parece una vergüenza y los extremeños no se merecen este bochorno", ha añadido.

En este marco, Guardiola ha relatado que le ofreció a Vox ocupar la Presidencia de la Asamblea de Extremadura, así como una secretaría en la Mesa de la Cámara, además de cederle el senador que por designación autonómica le correspondía al PP. Por contra, Guardiola trasladó su oposición a que Vox entrara en un Gobierno regional con el PP.

«No voy a firmar un acuerdo de Gobierno o un pacto asimétrico y lleno de condiciones; no voy a regalar consejerías ni voy a entrar en batallas culturales superadas», ha insistido. «Creo en una Extremadura inclusiva, moderna, respetuosa, permeable, solidaria y responsable, y creo en una Extremadura donde el amor no admita matices», ha remarcado la líder del PP, quien ha expuesto que llegó a la política sin hipotecas y libre, y con el único propósito de trabajar por Extremadura. Guardiola ha insistido en que en Vox sólo ha encontrado «ansias, desunión y zancadillas».