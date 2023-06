La Junta Electoral ordena a Vox retirar su lona donde tira a la basura la bandera LGTBI.

La Junta Electoral de Zona de Madrid ha ordenado a Vox retirar, en el plazo de un día, la lona publicitaria que instaló en la capital con el lema «Decide lo que importa» y en la que una mano con una pulsera de la bandera de España tira a una papelera la bandera LGTBI o el logotipo del movimiento feminista. El cartel, desplegado sobre un edificio en el centro de Madrid, entre las calles de Alcalá y Goya, también incluye la bandera comunista, la independentista catalana y el logotipo de la Agenda 2030, siendo todos ellos tirados a la basura por una mano.

En una resolución, la Junta Electoral no entra a valorar la «posible ilegalidad» del contenido de la pancarta, pero sí considera que representa una infracción del artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que prohíbe la propaganda electoral desde la convocatoria de un proceso electoral hasta el inicio legal de la campaña. Para la Junta Electoral, existe una contratación comercial con un mensaje («Decide lo que importa») dirigido a «persuadir al elector». Además, no la ve enmarcada en «las actividades ordinarias» de la formación, y «el hecho de que no se pida expresamente el voto del elector no es motivo para no considerar como propaganda electoral cualquier actividad que, directa o indirectamente, pretenda la captación de sufragios».

El PSOE y la Asociación Española contra las Terapias de Conversión habían presentado sendas denuncias contra la lona ante la Junta Electoral. La pancarta, además, ha sido objeto de polémica en los últimos días, siendo bautizada como «la lona del odio» por colectivos LGTBI y feministas. El pasado domingo, militantes de Futuro Vegetal arrojaron pintura roja y negra sobre el cartel de Vox, que criticaron por considerarlo «un ataque a todos los sectores que cuestionan los posicionamientos hegemónicos».