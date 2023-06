Abascal habla de los posibles pactos entre Vox y el PP "No me gusta hablar de líneas rojas. Me gusta hablar de respeto a nuestros votantes y de respeto a lo que ha dicho el electorado" https://t.co/W2XU5eYJ5O#LHSantiagoAbascal pic.twitter.com/q2gTvrJlMB