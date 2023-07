El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha mostrado su «respeto a la autonomía municipal» ante la decisión del concejal de Cultura de Borriana (Castellón) de anular la suscripción municipal de varias revistas escritas en catalán y el cambio de nombre del Auditori de Torrent (Valencia) al perder el apelativo de 'Vicent Torrent', músico fundador de Al Tall.

«Llevo cuatro años presidiendo la Diputación (de Alicante) y conozco el respeto a la autonomía municipal que sale de las urnas. No creo que corresponda a un presidente de la Generalitat valorar la suscripción o no de un ayuntamiento concreto a una revista concreta. No creo que sea mi labor», ha afirmado en rueda de prensa tras el primer pleno del Consell, preguntado por ambas cuestiones.

Mazón, quien lidera el PPCV y comparte gobierno con Vox, ha valorado así la decisión del concejal de Cultura de Borriana, de Vox, de retirar la suscripción a varias revistas valencianas y catalanas ('El Temps', 'Sàpiens', 'Camacuc', 'Enderrock', 'Llengua Nacional' y 'Cavall Fort'), así como el cambio de nombre del Auditori de Torrent aprobado por el Ayuntamiento gobernado por PP y Vox.

Tras reiterar su respeto por la autonomía municipal, el jefe del Consell ha señalado que no conoce «en detalle el contenido de las motivaciones» de estas decisiones «o quizá de algunas interpretaciones que pudieran no ajustarse a la realidad». «Tanto en un caso como en otro, respeto la autonomía municipal que acaba de salir emanada de las urnas», ha zanjado.